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Tuzla’daki kimyasal koku davasında dosya bilirkişiye gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 12:58 | Son Güncelleme

Tuzla’da çok sayıda kişinin zehirlenmesine neden olan kimyasal kokuya ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada mahkeme, kokunun insan sağlığı ve çevreye etkisinin tespiti için dosyanın bilirkişi heyetine gönderilerek rapor alınmasına karar verdi.Tuzla’da 25 Aralık 2017 tarihinde 97 kişinin etkilenmesine neden olan kimyasal kokuya ilişkin aralarında kamyon şoförleri ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davanın üçüncü celsesi görüldü.Anadolu 20.

Tuzla’da çok sayıda kişinin zehirlenmesine neden olan kimyasal kokuya ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada mahkeme, kokunun insan sağlığı ve çevreye etkisinin tespiti için dosyanın bilirkişi heyetine gönderilerek rapor alınmasına karar verdi.
Tuzla’da 25 Aralık 2017 tarihinde 97 kişinin etkilenmesine neden olan kimyasal kokuya ilişkin aralarında kamyon şoförleri ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davanın üçüncü celsesi görüldü.
Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, müşteki taraf olan İSKİ avukatı Niyazi Hacıoğlu katılırken, 2 müşteki ve avukatları da salonda hazır bulundu.

“Turşu kokuyor sandım”
Duruşmada söz alan müşteki Mesude Göze, “Havada ağır bir koku vardı. Turşu kokusu aldım, turşu kokuyor sandım. Havayı soluduğumda baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi yaşadım. O gün akşam hastaneye başvurdum. Oksijen değerlerimde sorun vardı. Gece 2-3’e kadar hastanedeydim” diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

"Nefes almakta zorluk çektim"
Bunun üzerine müşteki Rabia Akyol söz alarak, “Akşam saatlerinde nefes almakta zorluk çektim. Gözlerde yaşarma ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gittik. Geceye kadar orada kaldık. Şikayetçiyim” dedi. Müşteki İSKİ’nin avukatı Hacıoğlu ise, “Sorumlular hakkında işlem yapılmasını istiyoruz” dedi.

Kokunun insan sağlığı ve çevreye etkisi tespit edilecek
Ara kararını açıklayan mahkeme, söz konusu kimyasal kokunun insan sağlığı ve çevreye etkisinin tespit edilmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 25 Aralık 2017 tarihinden önce birtakım vidanjörler tarafından halk için zararlı olan kimyasal maddelerin İSKİ Atık Döküm alanına boşaltıldığı anlatılmıştı. Vidanjörlerden alınan numuneler ile olay yerinden alınan numunelerin uyum gösterdiği ve kimyasal kokudan 97 kişinin zehirlendiği belirtilmişti.
İddianamede 10 kişinin, “çevreyi kasten kirletmek" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından 1’er yıl 2’şer aydan 6’şar yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Olay tarihinde mühendis olarak görev yapan E.Ş.’nin ise vidanjörleden dökülen kimyasal maddeyi bildirmediği iddiasıyla 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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