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Tuzla'daki koku soruşturması şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 18:07 | Son Güncelleme

TUZLA'da meydana gelen kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan C.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-TUZLA'da meydana gelen kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan C. A., Hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Tuzla İçmeler Mahallesi'nde kanalizasyon sisteminde yayılan ve iki kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan koku soruşturması kapsamında gözaltına alınan C. A., emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
“Çevreyi kasten kirletme" suçundan savcılığa ifade veren C. A., ifadesinin ardından hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI
Talebi kabul eden Sulh Ceza Hakimliği, C. A hakkında adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bıraktı.

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