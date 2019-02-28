Tuzla'daki koku soruşturmasında şüphelinin ifadesi 

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - TUZLA'da kanalizasyondan yayılan kokuya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılan C. A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Vidanjörün kendisine ait olduğunu kabul eden C. A., kimyasal atıkla bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında elde edilen numunelerinin insan, hayvan ve bitki yaşamı üzerinde tehlike oluşturup oluşturmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi.

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde kanalizasyon sisteminden yayılan kokuya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan vidanjörün sahibi C.A., dün savcılık tarafından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

'ŞANS ESERİ BU OLAYLA İLİŞKİLENDİRİLDİM'

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen C.A., sorgusunda, kokuya neden olan atığı kanalizasyon sistemine bırakan vidanjörün sahibi olduğunu belirterek, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Vidanjör bana aittir. Benim kimyasal atıkla herhangi bir ilgim yoktur. Tamamen şans eseri bu olayla ilişkilendirildim" dedi.

Aldıkları atıkları geri dönüşüm tesislerine ya da arıtma tesislerine götürdüğünü savunan C.A., "Bunun dışında benim başkaca bir yere atığı dökmem mümkün değildir. Çünkü evraklı olan atığı kesinlikle arıtmaya götürmemiz gerekmektedir. Suçsuzum. Adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.