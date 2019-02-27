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Tuzla’daki koku soruşturmasında vidanjör sürücüsü adli kontrolle serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 18:06 | Son Güncelleme

Tuzla’daki kokuya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan vidanjör sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Tuzla’da etkili olan kokuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında atık su nakliyatı yapan vidanjör sürücüsü C.A.

Tuzla’daki kokuya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan vidanjör sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tuzla’da etkili olan kokuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında atık su nakliyatı yapan vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alınmıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan C.A., “çevreyi kasten kirletmek” suçundan adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkemedeki ifade işlemlerinin ardından ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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