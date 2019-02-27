- Tuzla’daki kokuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

IHAAW174557-ASA\/27-02-2019 \n- Tuzla\u2019daki kokuya ili\u015fkin ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma kapsam\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan vidanj\u00f6r s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc C.A., adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. \n27.02.2019 17:45:57 TSI\nNNNNPARTNERPopo esteti\u011fi yapt\u0131ran \u00fcnl\u00fclerHDP Nazilli \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 \u00c7akmak\u00e7\u0131'ya g\u00f6zalt\u0131K\u0131r\u0131kkale\u2019de uyu\u015fturucu operasyonuna 3 tutuklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum