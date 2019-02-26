Tuzla'daki kokuyla ilgili Belediye Başkanından açıklama

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL(DHA)-TUZLA Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzladaki koku ile ilgili, Ama AFAD yetkililerinin yapmış olduğu hava analizlerinin şu anda insan sağlığına zararlı olacağını hissetseydiler zaten sabah saat itibariyle burayı karantinaya alırlardı. Öğrenciler olmazdı, vatandaş boşaltılırdı. Öyle bir şeye ihtiyaç duymadıklarını düşünüyorum. Ve şu anda da zaten olmadığına dair biz buradayız" dedi.

Tuzla, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında yoğun kokuya ilişkin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı açıklama yaptı.

Yazıcı, "Emniyet yetkililerini bekliyorum. Vidanjör mü? Varil mi? Çünkü çok büyük bir vidanjör boşaltacak olsa mahalleyi kapsayabilirdi. Daha geniş bir alana yayılabilirdi. Kapsadığı alan dar olduğu için o yüzden çok büyük bir miktarda olduğunu düşünmüyorum. Zaten tespit edilmiş bir kimyasal var orada analiz ediliyor. Komplo teorilerini sevmem çok realist bir insanımdır ama bir kimyasal atığın dökülebileceği sanayi bölgeleri var bir sürü yanımızda. Gebze'nin 14 sanayisi var. İstanbul'daki 8 sanayinin 5 organizesi bizde. Oralar dururken böyle bir suç işleyecek birisi gelip de bir mahallenin rögar kapağını açmasını çok anlamlı bulmadığım için ifade ediyorum bunu. Ben bir doktorum şu anki durumuyla koklayarak analiz yapamam tabii ki. Ama AFAD yetkililerinin yapmış olduğu hava analizlerinin şu anda insan sağlığına zararlı olacağını hissetseydiler zaten sabah saat itibariyle burayı karantinaya alırlardı. Öğrenciler olmazdı, vatandaş boşaltılırdı. Öyle bir şeye ihtiyaç duymadıklarını düşünüyorum. Ve şu anda da zaten olmadığına dair biz buradayız. Şu andaki koku azaldı sabaha göre. Ama bu kimyasal maddelerin suyla teması, daha önceki hadisede de olmuştu, suyla temasıyla dışarıya yaymış olduğu bir gaz var. Bu gazın yayılması da belli bir zaman sonra gidebiliyor" dedi.