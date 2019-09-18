Tuzla’daki patlamada kopan parça böyle düştü

Tuzla’da asfalt ve kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yaşanan patlamanın ardından tanktan kopan parçanın yere düşmesi saniye saniye görüntülendi.

Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren asfalt ve kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada bugün saat 11.40 sıralarında yangın meydana geldi. Yangın esnasında meydana gelen patlamada fabrikadaki bir tanktan kopan parçalar itfaiye aracının üzerine düştü. İtfaiye erlerinin yaralandığı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kopan parçanın hızla araçların üzerine düştüğü görülüyor.

