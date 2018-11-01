Tuzla'daki yangına emniyet açıklaması

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-TUZLA Tersaneler bölgesinde bulunan bir tersanede bakım yapılan gemide yangın çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Litvanya bandıralı bir gemide yangın çıktığı ve yangında ölen veya yaralananın olmadığı, bir kaç kişinin dumandan etkilendiği belirtildi. Açıklamda, yangında herhangi bir patlama ya da terör olayının sçzkonusu olmadığı bildirildi.

