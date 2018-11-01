TUZLA'DAKİ YANGININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir tersanede bakım yapılan gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin gemideki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Yangının havadan görüntüleri

