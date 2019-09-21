Tuzluca'da köy çocukları ilk kez açık havada sinema izledi

Sinemasal Kültür Sanat Derneği'nin kurucusu ve 7. Sinemasal Film Festivali Genel Yayın Yönetmeni Enes Kaya, AA muhabirine, her yıl belirli bölgelerde sinema festivali düzenlediklerini, bu yıl Tuzluca ilçesinin köylerinde, çocuklara açık havada sinema gösterimi yaptıklarını söyledi.

Tuzluca Kaymakamlığı, Tuzluca Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Tuzluca ilçesindeki toprak sahada gerçekleşen festivalde, çocuklar hayatlarında ilk kez açık havada sinema izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinemasal Kültür Sanat Derneği iş birliğince düzenlenen 7. Sinemasal Film Festivali, Doğu Anadolu etabı kapsamında Tuzluca ilçesindeki çocuklarla buluştu.

Organizasyonun, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlendiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"İlçedeki bütün köy okullarındaki çocuklar, servislerle buraya getirildi. Burada çocuklarımız, hayatlarında ilk kez açık havada, yıldızların altında sinema keyfiyle tanışmış olacak. Festival, 16 Eylül'de Ardahan'da başladı, Kars'ta devam etti, bugün de Iğdır'dayız. Van, Ağrı ve Hakkari'de de devam ederek festivali 27 Eylül'de bitireceğiz."

Tuzluca Belediyesi Mali İşler Müdürü Mirza Urkut ise belediye olarak projeye destek verdiklerini belirterek, "İlçemizde en son 40 yıl önce sinema vardı. Bu nedenle özellikle çocuklar sinema izleme fırsatı bulamadı. 81 köyden ve ilçe merkezinden gelen çocuklar, hayatlarında ilk kez sinema izleyecek." dedi.

Tuzluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgay Otay da etkinliği desteklediklerini ifade etti.

Festival kapsamında 30 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

