Tuzun faydaları ve zararları nelerdir? Günlük tuz miktarı ne kadar olmalı?

Tuz faydalarıyla sofraların vazgeçilmezleri arasındadır. Vücut fonksiyonlarımız için de büyük önem taşıyan tuzun fayları arasında, asit-baz dengesinin sağlanması, kan basıncı kontrolü, kas ve sinir sistemi işlevlerinin düzenlenmesi yer alır. Peki gün içinde ne kadar tuz tüketmek gerekir? Yediğimiz besinlerin hangilerinden farkında olmadan tuz alırız? İşte tüm detaylar...

İYOTLU TUZ KULLANMAK ÇOK ÖNEMLİ

Ülkemizde sofra tuzlarına iyot eklenmesi 1994 yılından itibaren zorunlu hale getirilmiştir. İyotlu sofra tuzu tüketimi beslenmemizin önemli bir parçasıdır. Çocuklarda iyot eksikliği, zeka gelişimi üzerinde önemli etkisi vardır. Dünya’da en az 30 milyon çocukta yetersiz iyot alımı ile görülen zeka gelişimi eksikliği görülmektedir.

YEMEĞİN TADINA BAKMADAN TUZ EKLİYORUZ

Türkiye’de yemek yerken veya öncesinde tuz ekleyen kişilerin oranı %28,1 olarak bulunmuştur; yani 3 kişiden 1’i. Bu tüketim miktarı olması gerekenin oldukça üstündedir. Ülkemizde maalesef birçok kişi yemeğin tadına bakmadan tuz ekleme alışkanlığına sahip. Bu alışkanlıktan kurtulmak için baharat tüketiminin artması gerektiğini düşünüyorum. Tuz eklemek yerine baharat ekleyelim.

GÜNLÜK TUZ MİKTARI 1 TATLI KAŞIĞINI GEÇMEMELİ

2017 yılında Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri raporunda Türkiye’de tuz tüketimi yaklaşık olarak 10g olarak tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü ise 2025 yılına kadar dünyada tuz tüketimini 5g ve altına indirmeyi hedefliyor. Yani tüketmekte olduğumuz tuz miktarını yarı yarıya indirmeliyiz.

TUZLA BİRLİKTE ALINAN SODYUM'UN DAHA FAZLASI KALBE ZARAR

Tuzla beraber alınan sodyum da belli bir miktarda sınırlandırılmalıdır. Yaklaşık olarak 5 g tuz ile 2g sodyum almaktayız. Dünya Sağlık Örgütü 3.5g ve üstünde sodyum alımını Kardiyovasküler hastalıklar açısından riskli olarak nitelendirmektedir. Dünya’da her yıl yaklaşık 3 milyon kişi yüksek sodyum alımı ile ölmektedir. z. Sodyum ve tuz miktarını dengede tutmak sağlığımızı korumak açısından oldukça önemli ve üzerinde durulması gereken bir durumdur.

"GÖRÜNMEZ TUZ"A DİKKAT!

Birçok besinden farkında olmadan fazlaca sodyum alıyoruz! Günlük sodyum alımımızın önemli bir kısmını ekmek, çeşitli kahvaltılık gevreklerden, işlenmiş etlerden, tahıllardan, süt ve süt ürünlerinden almaktayız. Gün içinde tüketilen bir miktar paketli gıda veya işlenmiş ürünlerle bile günlük tüketmemiz gereken sodyum miktarlarına erişebiliyoruz. Biz bunlara “görünmez tuz” diyoruz.

Günlük tükettiğimiz bazı besinlerin sodyum içeriklerine bakarsak:



