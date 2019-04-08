İSTANBUL (AA) - Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği vizyon filmleri, TV+ ile Sıra Dışı Sinema kapsamında İstanbul'un tarihi mekanlarında gösterime girecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en çok izlenen dijital televizyon platformu TV+, dünya sinemasının en seçkin yapımlarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Sirkeci Garı, Haskoy İplik Fabrikası, Kırım Kilisesi ve Zülfaris Karaköy beyaz perde ışığı ile yeniden canlanıyor.

- İlk gösterim Sirkeci Garı'nda

Hugh Jackman’ın performansı ile taçlanan The Greatest Showman, filmin geçtiği tarihe yakın bir zamanda açılmış olan Sirkeci Garı’nda seyircisi ile buluşuyor.

İlk gösterim, 10 Nisan’da İstanbul’un ikonik ve nostaljik mekanlarından, herkesin anısını içinde saklayan Sirkeci Garı’nda yaşanacak.

TV + ile Sıra Dışı Sinema'nın son durağı 3 Mayıs’ta Kırım Kilisesi olacak.

Bütünleşik bir deneyim sunmayı hedefleyen TV+ ile Sıra Dışı Sinema serisinde sinemaseverleri, mekanların ve filmlerin ruhuna uygun canlı müzik dinletisi karşılayacak.