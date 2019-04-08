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TV+ ile Sıra Dışı Sinema

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:29 | Son Güncelleme

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği vizyon filmleri, TV+ ile Sıra Dışı Sinema kapsamında İstanbul'un tarihi mekanlarında gösterilecek - Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu: - "TV+ ile Sıra Dışı Sinema'da beyaz perdeyi İstanbul'un tarihi mekanlarına taşıdık"

İSTANBUL (AA) - Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği vizyon filmleri, TV+ ile Sıra Dışı Sinema kapsamında İstanbul'un tarihi mekanlarında gösterime girecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en çok izlenen dijital televizyon platformu TV+, dünya sinemasının en seçkin yapımlarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Sirkeci Garı, Haskoy İplik Fabrikası, Kırım Kilisesi ve Zülfaris Karaköy beyaz perde ışığı ile yeniden canlanıyor.

- İlk gösterim Sirkeci Garı'nda

Hugh Jackman’ın performansı ile taçlanan The Greatest Showman, filmin geçtiği tarihe yakın bir zamanda açılmış olan Sirkeci Garı’nda seyircisi ile buluşuyor.

İlk gösterim, 10 Nisan’da İstanbul’un ikonik ve nostaljik mekanlarından, herkesin anısını içinde saklayan Sirkeci Garı’nda yaşanacak.

TV + ile Sıra Dışı Sinema'nın son durağı 3 Mayıs’ta Kırım Kilisesi olacak.

Bütünleşik bir deneyim sunmayı hedefleyen TV+ ile Sıra Dışı Sinema serisinde sinemaseverleri, mekanların ve filmlerin ruhuna uygun canlı müzik dinletisi karşılayacak.

- "Sinema sektörünü tüm platformlarda sahipleniyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, TV+ olarak sinema sektörünü sadece dijitalde değil, tüm platformlarda sahiplenmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek ulusal ve uluslararası festivaller gerekse çeşitli öncü etkinlikler düzenleyerek Türk ve dünya sinemasını izleyicilerle buluşturmayı sürdürüyoruz. TV+ ile Sıra Dışı Sinema’da beyaz perdeyi İstanbul’un tarihi mekanlarına taşıdık. Filmler, izleyeni yepyeni yerlere götürür, unuttuğunu sandığı duyguları su yüzüne çıkarır. Biz de sinemaseverleri günün rutin koşuşturmasından kurtararak büyülü bir dünyada buluşturmayı hedefliyoruz."

Açıklamada verilen bilgilere göre, etkinliğin sınırlı sayıdaki biletleri Biletix’te satışa sunulurken, TV+’lılar etkinliği yüzde 50 indirimle izleme ayrıcalığına sahip olacak.

TV+ üyeleri, sıradışısinema yazıp 0532 752 00 57’ye kısa mesaj gönderdiği takdirde alacakları indirim kodu ile Biletix üzerinden biletlerini yüzde 50 indirimli olarak satın alabilecek. TV+'ı sosyal medyada takip edenler de gerçekleştirilecek yarışmalarla film gösterimlerine davetiye kazanabilecek.

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Sıra Dışı Sinema tv

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