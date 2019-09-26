"TV kanalıyla Müslümanların maruz kaldığı zulüm dünyaya anlatılabilir"

BEHLÜL ÇETİNKAYA - Pakistanın önde gelen gazetecileri, Türkiye-Pakistan-Malezya üçlü zirvesinde kararı alınan ortak televizyon kanalının Müslümanların mesajını dünyaya iletmekte önemli rol oynayacağını belirtti. Türkiye-Pakistan-Malezya'nın ortaklaşa kuracağı televizyon kanalı projesini AA muhabirine değerlendiren Ravalpindi-İslamabad Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serdar Şevkat Mahmud Han, tüm Müslüman dünyasının bu üç ülkenin görüşlerini önemsediğini söyledi. Müslüman aleminin Türkiye, Malezya ve Pakistan'ın görüşleri altında birleştiğini kaydeden Han, "Üç ülkenin Keşmir konusunda, Müslümanların sorunları konusunda ve İslamofobi konusunda duruşları çok net ve örnek teşkil eder nitelikte. Bu alanlarda onların mesajlarını dünyaya iletmek için alınan kanal kurma kararı çok önemli." dedi. Tüm dünyada Müslümanların zulüm, baskı ve fakirlikle mücadele ettiğini hatırlatan Han, "Keşmir'de milyonlarca insan Hindistan ablukası altında zulme maruz kalıyor. Özellikle batıda İslam ile ilgili yanlış düşünceler bize karşı nefreti arttırıyor. Bu kanalla Müslümanların maruz kaldığı zulüm tüm dünyaya anlatılabilir, İslam ile ilgili bilinen yanlışlar düzeltilebilir." diye konuştu.

Meslek örgütü başkanı da olan Han, Pakistan'da bu kanala katkı sağlayacak çok fazla televizyoncu ve gazeteci bulunduğunu da sözlerine ekledi. - "İslamofobi karşıtı söylem üreten bir mecra yok" Pakistan'ın önde gelen gazetelerinden Dawn News'in İslamabad Büro Şefi İftihar Şirazi, kanal kurma kararının zamanlamasına dikkati çekti. Müslümanların son yıllarda dünyada terör ve saldırganlıkla anıldığını ifade eden Şirazi, "Uluslararası mecrada Müslümanlar terörist olarak tanıtılıyor ve İslamofobi körükleniyor. İslamofobi karşıtı söylem üreten, Müslümanların hakkını savunan bir mecra yoktu. Bu kararın bu dönemde alınmış olması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu. İslamofobik söyleme karşı, İslamiyetin barış mesajı ile Müslümanların gelişmiş bir kültüre ve sosyal hayata sahip olduğunu anlatmak için kurulacak kanalın önemli bir boşluğu dolduracağını kaydeden Şirazi, "Bu kanalda sadece haber değil Müslümanların yaşamını ve kültürünü anlatan yayınlar yapılmalı, Müslüman ülkelerin ekonomisi tanıtılmalı, uluslararası alanda başarılı olmuş Müslümanların hayatları ile geçmişte yaşamış Müslüman kahramanların hayatları anlatılmalı." ifadesini kullandı.