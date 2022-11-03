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TV'ler, klima, ses sistemi... Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'nın odasındaki eşyalara haciz şoku! 6 ay süresi kaldı

03.11.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy Belediyesi'nin 39 yıl önceki bir hamlesine yönelik 5 yıl önce açılan dava sonuçlandı. Belediyenin ödemesine hükmedilen 629 bin 666 TL'lik tutarın ödenmediği gerekçesiyle davacılar icraya başvurdu. Bunun üzerine Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasındaki eşyalar haczedildi. Borcun ödenmesi için belediyeye 6 ay süre tanınırken bu sürede ödenmezse TV, klima, ses sistemi, spor malzemesi gibi eşyaların belediyeden alınarak satılacağı öğrenildi.

TV'ler, klima, ses sistemi... Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'nın odasındaki eşyalara haciz şoku! 6 ay süresi kaldı

Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe Mahallesi'nde 1983 yılında yaptığı sokak ve yol çalışması sırasında, Ordinaryüs Profesör Ali Fuat Başgil'e ait bahçenin bir kısmını yola dahil etti. Başgil'in varisleri olan Hatice Sema Taşan ve Ziya Sunay, 2017 yılında belediye aleyhine alacak davası açtı.

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DAVA, DAVACILARIN LEHİNE SONUÇLANDI

İstanbul 5. İcra Dairesi, 'Kamulaştırmasız el atma' kararıyla, 2019 yılında Başgil'in varisleri lehine davayı sonuçlandırdı. Davacılar, Kadıköy Belediyesi'nin kamulaştırma bedeli olarak belirlenen 629 bin 666 TL'yi ödemediği gerekçesiyle, icra yoluna başvurdu.

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İcra memurları önceki gün Kadıköy Belediyesi'ne giderek, belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odası, spor ve konferans salonunda, kamu yararı için kullanılmayan eşyaları haczetti. 

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SES SİSTEMİ, KLİMA, TV'LER...

Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası’na önceki gün giden icra memurları, Odabaşı'nın makam odasındaki televizyon, ses sistemi ve klimanın yanı sıra, spor salonundaki eşyaların tamamı ve konferans salonundaki televizyonları haczetti.

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EŞYALAR BORCU KARŞILAMADI

Ancak icra memurlarının haczettiği eşyaların borcu karşılamadığı belirtildi.

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ODASINDA HACZEDİLEN EŞYALARIN YEDİEMİNİ OLDU

Haciz işlemi yapılan eşyalar binadan taşınmazken,  Odabaşı ve İBB avukatının yediemin olarak yetkilendirildiği bildirildi.

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6 AY SÜRE VAR

Kadıköy Belediyesi 6 ay içerisinde 629 bin 666 TL'lik borcu, davacılara ödemezse, haczedilen mallar belediyeden alınarak icradan satılacak.  

Kadıköy Belediyesi 39 yıllık kamulaştırma nedeniyle yapılan haciz işlemi konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

(DHA)

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Haciz Kadıköy Belediyesi

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