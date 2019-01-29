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TV+ miniklere sömestirde karne hediyesi hazırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 06:48 | Son Güncelleme

Turkcell’in dijital TV platformu TV+, minik izleyicilerini eğlenceye doyuracak bir karne hediyesi hazırladı.Turkcell’in dijital TV platformu TV+, minik izleyicilerini eğlenceye doyuracak bir karne hediyesi hazırladı.

Turkcell’in dijital TV platformu TV+, minik izleyicilerini eğlenceye doyuracak bir karne hediyesi hazırladı.

Turkcell’in dijital TV platformu TV+, minik izleyicilerini eğlenceye doyuracak bir karne hediyesi hazırladı. Yapılan açıklamada; aktif kullanıcı sayısında 3 milyonu aşan platform, minik izleyicilerine ekran başından ayrılamayacakları bir film serisi sunacak.
Platform; çocuk ve genç kullanıcıların tercihlerine göre seçilen Storks, Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?, Sünger Bob, Lego Filmi, Neşeli Ayaklar, Baykuş Krallığı Efsanesi, Ayı Yogi, Spiderwick Günlükleri, Pepee, Altın Pusula, Harry Potter serisi, Buz Devri, Angry Birds, Jumanji ve Köstebekgiller’in de aralarında olduğu yüzlerce etkileyici yapımı sömestirde izleyicilerin beğenisine sunacak.

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