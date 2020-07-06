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TV temizliği nasıl yapılmalı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.07.2020 12:20 | Son Güncelleme

Televizyonlarınızı temizlerken görüntü kalitesi ve hijyenini sağlamak için bazı adımların takip edilmesi çok önemli.

TV temizliği nasıl yapılmalı?

Dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ile birlikte evlerin hijyeni daha da önemli bir konu haline geldi. Evlerdeki eşyalar dikkatle temizlenirken, bazı eşyaları temizlemenin de püf noktaları bulunuyor. Bu ürünlerin başında ise televizyonlar geliyor. TV temizliği yaparken dikkat edilmesi gereken ipuçları sizler için toparladık.

TV temizliği hem çerçevenin hem de ekranın genel temizliği için yumuşak, temiz, tiftiksiz ve kuru bir bez kullanmak gerekiyor. Birçok televizyon ile bu amaçla kullanabilmek için mikro fiber bez de geliyor. Görüntü kalitesi ve TV’lerin hijyenini artırmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İŞTE TV TEMİZLİĞİNDE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

• Televizyonunuzu temizlerken kesinlikle, balmumu ya da kimyasal maddeler kullanmamalısınız.
• Televizyonun gövdesini ya da ekranın yüzeyini temizlerken hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
• Temizleyiciyi direkt olarak ürünün yüzeyine sıkmayın. Aksi halde televizyonun yapısında solma ve bozulma, ekranın yüzeyinde de soyulma meydana gelebilir.
• Ürünü, yumuşak bir bez kullanarak ve sadece bir monitör temizleyicisi ile temizleyin. Eğer TV temizleyicisinden başka bir temizleyici kullanmanız gerekirse su ile 1:10 oranında seyreltin.
• TV temizliği öncesinde mutlaka fişini çekin. Aksi halde elektrik şoku veya yangın meydana gelebilir.
• Ürünü temizlerken, elektrik kablosunu çekin ve kuru bir bezle yavaşça temizleyin.
• Ürünün gövdesi kolayca çizilebildiğinden, sadece belirtilen türde bezler kullanın.
• TV temizliği için talimatlarda belirtilmediği sürece su kullanmamaya özen gösterin.
• Eğer talimatlarda belirtiliyorsa ürünü temizlerken suyu doğrudan ürünün ana gövdesinin üzerine spreyle sıkmayın.
• Ürünün içine su girmediğinden ve ürünün ıslak kalmadığından emin olun.

Bu ürün her ortama temiz hava getiriyor

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