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TV yayın akışı 1 Ocak 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün 01.01.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 1 Ocak 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

1 Ocak Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 1 Ocak Cuma akşamı Eltilerin Savaşı, Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz, Akrep ve Payitaht Abdülhamid dizileri kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 1 Ocak TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 1 Ocak Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki 1 Ocak Cuma kanalların yayın akışında neler var? 1 Ocak Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 1 Ocak Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Ocak Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

1 OCAK CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Yeni Gelin
09:30 Muhteşem Gilly Hopkins
11:30 Yılbaşı Sürprizi
14:30 Sev Kardeşim
16:15 Neşeli Günler
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
22:15 Eltilerin Savaşı
00:30 Fokus
02:00 Fokus
03:30 Çukur
05:45 G,lümse Yeter

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Oskar’s Oasis (Çizgi Sinema)
10:45 Sindirella (Yabancı Sinema)
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı (Yerli Sinema)
22:55 Akıncı (Yerli Sinema)
02:35 Kanatsız Kuşlar
04:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Tekrar)
23:30 Beyaz Show
01:30 Yatıya Misafirim Var
03:30 Gelinim Mutfakta
05:30 Sihirli Annem

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Şahane Hayaller
09:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Sen Çal Kapımı
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
01:45 Baraj
04:00 Kefaret
06:15 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Ayı Paddington 2 (Yabancı Sinema)
09:40 En Güzel Bölüm
10:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Akrep
18:30 Star Haber
20:00 Akrep (Tekara)
00:15 Sefirin Kızı (Tekrar)
03:15 Dondurmam Gaymak (Yerli Sinema)
04:45 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Oynat Bakalım
10:00 Bamsı Beyrek (Yerli Sinema)
12:00 Celal İle Ceren (Yerli Sinema)
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8X8
05:15 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:50 Seksenler
06:45 Acemi Anneler
07:50 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Bulmaca Kulesi (Yerli Sinema)
12:20 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası (Yerli Sinema)
13:45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht Abdülhamid (Yeni Bölüm)
23:45 Komplo Teorisi (Yabancı Sinema)
02:05 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
04:05 Türkan Hanım’ın Konağı

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