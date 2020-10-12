TV yayın akışı 12 Ekim 2020 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Televizyon seyircileri 12 Ekim Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma içerisine girdi. Bugün kanallarda ne var sorusuna yanıt aranırken pek çok seyirci de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini heyecanla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran pek çok dizinin ve yarışma programının yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Ekim Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 12 Ekim Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon seyircileri tarafından TV yayın akışı düzenli olarak takip ediliyor. 12 Ekim Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen kadın ve yemek programları ile sevilen filmler ekranlara gelirken akşam kuşağında ise keyifli yarışma programları, sürükleyici diziler ve heyecan verici filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Ekim Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili tüm merak edilenler...
06:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Kalp Atışı
11:30 Öykü Gürman İle Günün Yemeği
12:30 Asuman’la Sevgili Dünürüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
00:15 Arıza
02:45 Ramo
05:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:15 Dönerse Senindir- Yerli Sinema
01:25 Kırgın Çiçekler
04:40 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Zahide Yetiş’le Gelin Gördüm
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
22:15 Yeni Hayat
01:15 Çatı Katı Aşk
04:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
06:00 Küçük Ağa
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
00:15 Çocukluk
03:00 Baraj
05:00 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar
07:00 Menajerimi Ara
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
00:15 İngiliz İşi- Yabancı Sinema
02:10Ölüm Dövüşü- Yabancı Sinema
03:40 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
05:50 Erkenci Kuş
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:00 Doya Doya Moda
18:15 En Şık Benim
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 En Şık Benim
05:15 Bilginiz Olsun
08:00 Tövbeler Olsun
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
14:30 Fazlası Zarar
17:00 Seksenler
18:55 Ana Haber
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
02:00 52 Hafta
02:25 Türkan Hanım’ın Konağı
03:55 Fazlası Zarar
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