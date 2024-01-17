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    4. TV yayın akışı 17 Aralık 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 17 Aralık 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    17.01.2024 07:16 | Son Güncelleme:
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    17 Aralık 2024 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. 17 Aralık Çarşamba akşamı Eyvah Eyvah 3, Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım ve Survivor All Star 2024 programları ekranda olacak. Kanal D, TV8, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 17 Aralık Çarşamba TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 17 Aralık Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Aralık Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 17 Aralık Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Aralık günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Aralık Çarşamba ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    17 ARALIK ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Aldatmak
    03:20 Mutfak Bahane
    05:20 Yeter

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:45 Güneşi Beklerken
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Camdaki Kız
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:30 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Dilek Taşı
    00:15 Arka Sokaklar
    03:00 Gelinim Mutfakta
    05:00 Afili Aşk

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    09:45 Sandık Kokusu
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Sandık Kokusu
    00:15 Kara
    03:00 Kızılcık Şerbeti
    05:30 Kara

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kiralık Aşk
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)
    22:30 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)
    00:30 Ömer
    03:00 Kiralık Aşk
    05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    14:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    04:00 Aramızda Kalmasın

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    05:50 İncir Ağacı
    06:50 Benim Adım Melek
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Seksenler
    14:50 Diriliş Ertuğrul
    17:40 Lingo
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Ejder Kılıcı (Yabancı Sinema)
    00:30 Ceviz Ağacı (Yerli Sinema)
    02:40 Diriliş Ertuğrul
    04:50 Seksenlet
    05:30n Kapanış

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:15 Şahane Hayatım
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Şahane Hayatım
    00:00 Hudutsuz Sevda
    02:45 Adım Farah
    05:00 Kefaret
    06:00 Her Yerde Sen


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