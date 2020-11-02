TV yayın akışı 2 Kasım 2020 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Televizyon izleyicileri 2 Kasım Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Kasım Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 2 Kasım Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Kasım Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Kasım Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:45 Öykü Gürman İle Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
11:15 Kalp Atışı
13:45 Öykü Gürman İle Günün Yemeği
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur (Yeni Bölüm)
00:15 Arıza
02:45 Ramo
04:45 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maria İle Mustafa
23:45 İlk Aşk (Yerli Sinema)
02:05 Kırgın Çiçekler
04:45 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yanımda Kal (Yerli Sinema)
22:30 Yanımda Kal (Yerli Sinema)
00:30 Geçmiş Günler
02:45 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
04:45 Gelinim Mutfakta
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Memet Özer İle Mutfakta
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
00:15 Baraj
02:45 Zümrüdüanka
04:45 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar
07:30 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Ana Haber
20:00 Sefirin Kızı (Yeni Bölüm)
00:20 Yerli Dizi (Tekrar)
03:00Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
05:00 Erkenci Kuş
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:00 Doya Doya Moda
18:15 En Şık Benim
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Masumlar Apartmanı
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu (Yeni Bölüm)
00:10 Payitaht Abdülhamid
02:40 52 Hafta
03:00 Fazlası Zarar
05:00 Seksenler
Okuyucu Yorumları 0 yorum