TV yayın akışı 22 Kasım 2020 Pazar ! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Hafta sonunu evinde keyifle geçirmek isteyen televizyon izleyicileri 22 Kasım Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Kasım Pazar kanalların yayın akışında neler var? 22 Kasım Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Kasım Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Kasım Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
00:15 Alev Alev
02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Maria ile Mustafa
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Kırgın Çiçekler
05:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
06:30 Bir Annenin Günahı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Sadakatsiz
16:00 Bir Annenin Günahı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
00:15 Hekimoğlu
03:15 Arda ile Omuz Omuza
04:00 5N1K
05:00 Küçük Ağa
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yasak Elma
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:45 Yasak Elma
02:45 Bay Yanlış
05:00 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar
07:00 Medcezir
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin İle Moda
13:00 Bak Şu Leyleğe
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Tehlikeli Arama
02:00 Tehlikeli Arama
03:40 Türk Müziği
05:00 Erkenci Kuş
06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Kırmızı Oda
13:30 Doğduğun Ev Kaderindir
16:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
03:00 Para Bende
04:30 8X8
05:45 Bilginiz Olsun
06:30 Böyle Bitmesin
08:55 Diriliş "Ertuğrul"
14:00 3'Te 3
15:25 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
23:40 Payitaht "Albdülhamid"
02:30 Gönül Dağı
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