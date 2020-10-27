TV yayın akışı 28 Ekim 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Televizyon izleyicileri 28 Ekim Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Ekim Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 28 Ekim Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Ekim Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Ekim Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
11:15 Kalp Atışı
13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şeref Sözü
00:15 Çukur
02:45 Arıza
05:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Mevlid Kandili Özel
01:35 Kırgın Çiçekler
04:45 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Hafız Yusuf Efendi
02:00 M. Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili Özel
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Küçük Ağa
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Memet Özer ile Mutfakta
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
00:15 Mucize Doktor
02:45 Fatih Savaş ile Mevlid Kandili Özel
03:45 Zuhal Topal’la Sofrada
05:00 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yeni Bir Ev
18:45 Star Haber
20:00 Güvercin
23:15 Ateş ile Yangın
03:30 Erkenci Kuş
05:30 Yeni Bir Ev
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Doya Doya Moda
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8X8
05:15 Bilginiz Olsun
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Masumlar Apartmanı
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:30 Mevlid Kandili Özel Yayını
21:00 Benim Adım Melek
00:15 Gönül Dağı
02:50 Seksenler
03:40 Türkan Hanım'ın Konağı
05:00 Acemi Anneler
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