TV yayın akışları belli oldu... Bugün kanallarda ne var? TV yayın akışı 6 Ekim 2020 Salı TV8, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

6 Ekim Salı yani bugün TV yayın akışı araştırılıyor. TRT1'de bu akşam yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı dizisi takipçileri heyecanla akşamı iple çekiyor. Salı akşamları yayınlanan diziler ve programlar genelde yeni bölümleriyle seyircinin karşısına çıkıyor. Peki bu akşam kanalların yayın akışında neler var? 6 Ekim Salı günü TV 8, Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, Kanal 7, TRT1 yayın akışında neler var?
Havaların biraz soğumasıyla birlikte dışarı çıkmak istemeyen vatandaşlar, akşam saatlerini evde geçirmeye çalışıyor. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini yayınlandığı gün izlemek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. 6 Ekim itibari ile Türkiye'de yayın yapan ulusal kanalların birçoğunun yayın akışı ise açıklandı.Akşam kuşağında en çok sevilen diziler ve yarışmalar bugün de ekranlara gelecek. Prime adı verilen akşam kuşağı, vatandaşların reytinglerinin en çok izlenen programların belirlenmesine yardımcı oluyor. Peki bu akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Ekim 2020 Salı TV yayın akışı...
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Sinema
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Sihirli Annem
13:45 Gelinim Mutfakta
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Erkenci Kuş
18.40 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
23:45 Yasak Elma
05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:00 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)
08:00 Tövbeler Olsun
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
14:30 Fazlası Zarar
17:00 Seksenler
18:55 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
23:40 Yerli Dizi
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Masterchef Türkiye
14:00 Doya Doya Moda
18.15 En Şık Benim
20:00 Masterchef Türkiye
06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Asuman'la Sevgili Dünürüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Tekrar
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Kız Annesi
09:45 Kördüğüm
11:40 İkimizin Yerine
13:40 Mutfağım Şahane
14:40 Yemin
16:00 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
20:45 Yemin
22:30 Güz Masalı
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