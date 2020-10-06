TV yayın akışları belli oldu... Bugün kanallarda ne var? TV yayın akışı 6 Ekim 2020 Salı TV8, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

6 Ekim Salı yani bugün TV yayın akışı araştırılıyor. TRT1'de bu akşam yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı dizisi takipçileri heyecanla akşamı iple çekiyor. Salı akşamları yayınlanan diziler ve programlar genelde yeni bölümleriyle seyircinin karşısına çıkıyor. Peki bu akşam kanalların yayın akışında neler var? 6 Ekim Salı günü TV 8, Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, Kanal 7, TRT1 yayın akışında neler var?

BU AKŞAM KANALLARDA NE VAR, HANGİ DİZİLER YAYINLANIYOR?

Havaların biraz soğumasıyla birlikte dışarı çıkmak istemeyen vatandaşlar, akşam saatlerini evde geçirmeye çalışıyor. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini yayınlandığı gün izlemek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. 6 Ekim itibari ile Türkiye'de yayın yapan ulusal kanalların birçoğunun yayın akışı ise açıklandı.Akşam kuşağında en çok sevilen diziler ve yarışmalar bugün de ekranlara gelecek. Prime adı verilen akşam kuşağı, vatandaşların reytinglerinin en çok izlenen programların belirlenmesine yardımcı oluyor. Peki bu akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Ekim 2020 Salı TV yayın akışı...