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TV yayın akışları belli oldu... Bugün kanallarda ne var? TV yayın akışı 6 Ekim 2020 Salı TV8, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

06.10.2020 07:13 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışları belli oldu... Bugün kanallarda ne var? TV yayın akışı 6 Ekim 2020 Salı TV8, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Bugün kanallarda hangi dizi ve yarışma programları var merak ediliyor. 6 Ekim ekranlarda yayınlanacak olan programların saatleri bazen değişebiliyor. Bu akşam TRT1 ekranlarına, kısa sürede sevilen dizi Masumlar Apartmanı gelecek. Diğer kanallarda ise aynı saatlerde dizi ve yarışmalar ekranlarda olacak. Peki TV 8, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı nedir? İşte 6 Ekim 2020 Salı TV yayın akışı...

6 Ekim Salı yani bugün TV yayın akışı araştırılıyor. TRT1'de bu akşam yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı dizisi takipçileri heyecanla akşamı iple çekiyor. Salı akşamları yayınlanan diziler ve programlar genelde yeni bölümleriyle seyircinin karşısına çıkıyor. Peki bu akşam kanalların yayın akışında neler var? 6 Ekim Salı günü TV 8, Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, Kanal 7, TRT1 yayın akışında neler var?

BU AKŞAM KANALLARDA NE VAR, HANGİ DİZİLER YAYINLANIYOR?

Havaların biraz soğumasıyla birlikte dışarı çıkmak istemeyen vatandaşlar, akşam saatlerini evde geçirmeye çalışıyor. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini yayınlandığı gün izlemek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. 6 Ekim itibari ile Türkiye'de yayın yapan ulusal kanalların birçoğunun yayın akışı ise açıklandı.Akşam kuşağında en çok sevilen diziler ve yarışmalar bugün de ekranlara gelecek. Prime adı verilen akşam kuşağı, vatandaşların reytinglerinin en çok izlenen programların belirlenmesine yardımcı oluyor. Peki bu akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Ekim 2020 Salı TV yayın akışı...

6 EKİM 2020 TV YAYIN AKIŞI

ATV 6 Ekim 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Sinema

KANAL D 6 Ekim 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Sihirli Annem

13:45 Gelinim Mutfakta

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

STAR TV 6 Ekim 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

18.40 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV 6 Ekim 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

23:45 Yasak Elma

TRT 1 6 Ekim 2020 Salı Yayın Akışı

05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:00 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)

08:00 Tövbeler Olsun

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

14:30 Fazlası Zarar

17:00 Seksenler

18:55 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

23:40 Yerli Dizi

TV8 6 Ekim 2020 Salı Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye

14:00 Doya Doya Moda

18.15 En Şık Benim

20:00 Masterchef Türkiye

Show TV 6 Ekim 2020 Salı yayın akışı

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Asuman'la Sevgili Dünürüm

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Tekrar

Kanal 7 6 Ekim 2020 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Kız Annesi

09:45 Kördüğüm

11:40 İkimizin Yerine

13:40 Mutfağım Şahane

14:40 Yemin

16:00 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

20:45 Yemin

22:30 Güz Masalı

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