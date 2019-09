TV+ yeni sezona özel yapımlarla başladı

İSTANBUL (AA) - Dijital TV platformu TV+ yeni dönemde dünyanın önde gelen yapımlarını özel olarak yayınlayacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+ Özel'in ilk sürprizi, Kolombiya yapımı Wild District oldu. Başrolünde Narcos'tan tanınan Juan Pablo Raba'nın yer aldığı dizi, Türkiye'de sadece TV+'ta yayınlanacak.

Gerçek olaylardan ilham alan Wild District, Kolombiya'nın kaçırılan çocuklar, evden kopan babalar ve dağılan hayatlarla dolu tarihini aksiyon dolu bir hikayeye aktararak anlatıyor. Dizide Juan Pablo Raba, yeni bir yaşam kurma amacıyla yıllardır görmediği ailesinin yanına dönen ama bunun yerine kendini suçla dolu bir dünyanın ortasında bulan John Jeiver karakterini canlandırıyor.

Sloganını, "Hangi tarafta olduğunu asla unutma" olarak belirleyen dizinin ilk sezonunun tüm bölümleri TV+'ta yayınlanmaya başladı.

Öte yandan bir gizemli suç öyküsü olan Victor Lessard ve ikiz kız kardeşlerden birinin kaybolmasıyla açığa çıkan aile sırlarını anlatan Beyond the Appearances gibi yapımlar da TV+ Özel'den takip edilebilecek. Ayrıca, dünya üzerindeki gizemli bölgelere odaklanan uluslararası standartlarda çekilmiş bir Türk belgeseli Saklı Dünyalar - Stories of the Hidden Worlds de TV+ Özel seçkisi içerikleri arasında yer alıyor.