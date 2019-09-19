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TV+ yeni sezona özel yapımlarla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:38 | Son Güncelleme

Wild District, Victor Lessard ve Beyond the Appearances gibi dünyanın önde gelen yapımları TV+ üzerinden özel olarak yayınlanacak - Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu: - "Dünya çapında beğenilen ve çok izlenen işlere TV+'ta yer vermeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Dijital TV platformu TV+ yeni dönemde dünyanın önde gelen yapımlarını özel olarak yayınlayacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+ Özel'in ilk sürprizi, Kolombiya yapımı Wild District oldu. Başrolünde Narcos'tan tanınan Juan Pablo Raba'nın yer aldığı dizi, Türkiye'de sadece TV+'ta yayınlanacak.

Gerçek olaylardan ilham alan Wild District, Kolombiya'nın kaçırılan çocuklar, evden kopan babalar ve dağılan hayatlarla dolu tarihini aksiyon dolu bir hikayeye aktararak anlatıyor. Dizide Juan Pablo Raba, yeni bir yaşam kurma amacıyla yıllardır görmediği ailesinin yanına dönen ama bunun yerine kendini suçla dolu bir dünyanın ortasında bulan John Jeiver karakterini canlandırıyor.

Sloganını, "Hangi tarafta olduğunu asla unutma" olarak belirleyen dizinin ilk sezonunun tüm bölümleri TV+'ta yayınlanmaya başladı.

Öte yandan bir gizemli suç öyküsü olan Victor Lessard ve ikiz kız kardeşlerden birinin kaybolmasıyla açığa çıkan aile sırlarını anlatan Beyond the Appearances gibi yapımlar da TV+ Özel'den takip edilebilecek. Ayrıca, dünya üzerindeki gizemli bölgelere odaklanan uluslararası standartlarda çekilmiş bir Türk belgeseli Saklı Dünyalar - Stories of the Hidden Worlds de TV+ Özel seçkisi içerikleri arasında yer alıyor.

Wild District ve diğer TV+ Özel içeriklerini tüm TV+ ev müşterileri ekstra bir paket almadan izleyebilecek. Mobilden izlemek isteyenler üst paket sayesinde bu içeriklere ulaşabilecek.

- "TV+ dijital ihracata katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, mobil televizyon uygulaması olan TV+'ı hem teknolojik hem de içerik anlamında geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Aplikasyonun 14 milyon mobil iletişim cihazına indirildiğini aktaran Tansuğ, "159 kanalda hem zengin içerik hem de seyir zevkini artıran pek çok yenilik ve kolaylık sunuyoruz. Bu sayede mobilden günde 85 dakika, evden 8,4 saat izlenmeye ulaştık. Mobil kullanımda lider konumda olan TV+'ın Türkiye'de geniş kitlelere ulaşması, çok önem verdiğimiz dijital ihracata katkı sağlayacak. Bu da Türkiye ekonomisine büyük faydalar getirecek." değerlendirmelerini yaptı.

Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu da TV+ Özel'in ilk projesi olarak Wild District'i seçme sebeplerinin etkileyici hikayesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İzleyiciyi en çok etkileyen yapımlar, genellikle yaşanmış olaylardan beslenen içeriklere sahip. Wild District de Kolombiya'nın gerçeklerini anlatıyor ve bunu etkileyici bir anlatımla yapıyor. Dünya çapında beğenilen ve çok izlenen işlere TV+'ta yer vermeye devam edeceğiz. 'Sen Nereye TV Oraya' prensibiyle kullanıcılarımızın en heyecanlı ve eğlenceli işlere her yerde ulaşmalarını sağlayacağız. Buna dünyanın en önemli futbol liglerini, NBA'yı, milyonları ekran başına toplayan tenis turnuvalarını kapsayan spor yayınlarımızı, çocuklara yönelik kanal ve programlarımızı da ekleyince ne kadar zengin bir içeriğe sahip olduğumuz ortaya çıkıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Ataç Tansuğ Barış Zavaroğlu Dijital TV platformu Turkcell

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