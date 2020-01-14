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  4. TV+ yeni yıla yeni reklam filmiyle girdi

TV+ yeni yıla yeni reklam filmiyle girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:13 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yeni nesil televizyon izleme platformu TV+’ın yeni reklam filmi yayına girdi.

Türkiye’nin yeni nesil televizyon izleme platformu TV+’ın yeni reklam filmi yayına girdi. 2020’de herkes için komediden dramaya, korkudan aksiyona kadar en iyi içeriklerin yer aldığının vurgulandığı filmde, dünya sinemasının unutulmaz sahnelerine göndermeler bulunuyor.

Beşinci yılını tamamladığı 2019’da 1,5 milyar saat izlenmeye ulaşan TV+, 2020’ye de hızlı başladı. 150’den fazla kanalında sinemadan spora, dizilerden çocuk yapımlarına kadar herkese hitap eden TV+’ın yeni reklam filmi bugün yayına girdi. Filmde TV+’ın zengin içeriğine vurgu yapıldı. Kreatif sürecini TBWA İstanbul’un üstlendiği reklam filminde sektörün tanınmış isimlerinden Gürkan Kurtkaya, yönetmen koltuğuna oturdu. Reklam filminde korku, komedi, aksiyon, dram, romantizm ve bilim kurgu sinemasının unutulmaz sahnelerine göndermeler yapıldı. Her duygunun TV+’ta yaşanacağını anlatan film, yapım kalitesiyle de bir Hollywood yapımını andırıyor. Çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilen ve üç günde tamamlanan reklam filminde yer alan sahneler için Karaköy’deki tarihi Bankalar Caddesi bir pazar günü trafiğe kapatıldı.

Ahmet Yaman: "İnsanı ve yaşattığımız duyguları odağa aldık"
Turkcell Marka ve Pazarlama İletişimi Direktörü Ahmet Yaman, TV+’ın 2020’de de seyircinin her duygusuna eşlik edeceğini vurgulayarak, "İletişim kampanyamızı insanı odağa alarak planladık. TV+ içeriğinin zenginliği kadar, o içeriğin yaşattığı duyguları da öne çıkardık. İnsanların dikkatini çekerek hem gönüllerinde hem de akıllarında nasıl yer alabileceğimizi düşündük. Tüm bunların sonucunda reklam kampanyamız ortaya çıktı. Reklam filmimizde dünya sinemasının klişe sahnelerine yerel dokunuşlar yaparak izleyicileri yakalamayı hedefledik. Hazırlıklar ve çekimler esnasında reklam filmimizin sinema tadında olmasına özen gösterdik. Kalabalık bir ekibin emeğiyle ortaya çok güzel bir iş çıktı." dedi.

TV+’tan yeni yılda sürprizler
Yapılan bilgilendirmede; TV+, ses getiren ve gişe rekorları kıran pek çok filmi beyazperdeden hemen sonra yayınlandığı ilk mecra olmaya 2020’de de devam edecek. Aynı zamanda Türkiye sinemasının da en dikkat çeken ve beğenilen yapımları da TV+ platformunda yer alacak. Bunun dışında, 2019’da büyük ilgi gören dizilerin yeni sezonları 2020’de de seyirciyle buluşmaya devam edecek. Büyük ilgi gören The Son’ın ikinci sezonu ocak ayı sonuna doğru yayınlanmaya başlayacak. Victor Lessard’ın ikinci sezonu da yılın ilk aylarında seyirciyle buluşacak. TV+ Özel belgesel içeriği Saklı Dünyalar ise Manila isimli dördüncü bölümüyle yayınlanacak. Çocukların da birbirinden eğlenceli yapımları izleyebildiği TV+, 2020’de yepyeni bir çocuk dizaynı ile animasyonlar ve çizgi dizilere yer verecek. 2020 yılında yepyeni film, dizi, belgesel ve çocuk içerikleri ile birlikte farklı işler izleyiciler ile buluşmaya devam edecek. Aynı zamanda yeni yılda da yine NBA’dan Alman Ligine, İngiltere Premier Liginden dünyanın çeşitli spor müsabakalarına kadar spor dolu bir TV+ olacak.

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