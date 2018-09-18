MAGAZİN

TV yıldızı Nazlı Hamarat'tan koşu bandı üzerinde cesur paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.09.2018 10:12 | Son Güncelleme

Moda programındaki performansıyla ve rakip yarışmacıları yaptığı yorumlarla bir dönem gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Nazlı Hamarat, cesur paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

TV yıldızı Nazlı Hamarat'tan koşu bandı üzerinde cesur paylaşım!

Geçtiğimiz aylarda doğum yapmasına rağmen fit vücuduyla takipçilerini şaşkına çeviren Nazlı Hamarat, dekolteli cesur paylaşımıyla takipçilerini mest etti. Koşu bandına üzerine çıkan Nazlı Hamarat o anlar takipçileriyle paylaştı.

SUDA YAPTIĞI DOĞUMLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Stil yarışmasıyla olduğu kadar özel hayatında da iş adamı kocasının boğazı kesilerek öldürülmesiyle gündeme gelen Nazlı Hamarat, sosyal medya hesabından paylaştığı doğum fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Suda doğum yapan Nazlı Hamarat kocasından evlilik sözleşmesi isteyince terk edilmişti.

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