TV yıldızı Nazlı Hamarat'tan koşu bandı üzerinde cesur paylaşım!

Geçtiğimiz aylarda doğum yapmasına rağmen fit vücuduyla takipçilerini şaşkına çeviren Nazlı Hamarat, dekolteli cesur paylaşımıyla takipçilerini mest etti. Koşu bandına üzerine çıkan Nazlı Hamarat o anlar takipçileriyle paylaştı.

SUDA YAPTIĞI DOĞUMLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Stil yarışmasıyla olduğu kadar özel hayatında da iş adamı kocasının boğazı kesilerek öldürülmesiyle gündeme gelen Nazlı Hamarat, sosyal medya hesabından paylaştığı doğum fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Suda doğum yapan Nazlı Hamarat kocasından evlilik sözleşmesi isteyince terk edilmişti.

