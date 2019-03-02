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TV35 yayın hayatına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

Türk basın ve yayın tarihinde önemli bir yer tutan Ege’nin incisi İzmir’de, kapanan televizyon kanallarının ardından hasret sona ererken, TV35 yayın hayatına ’merhaba’ dedi.İzmir’de, merakla beklenen TV35 kanalı, yayın hayatına başladı.

TV35 yayın hayatına başladı

Türk basın ve yayın tarihinde önemli bir yer tutan Ege’nin incisi İzmir’de, kapanan televizyon kanallarının ardından hasret sona ererken, TV35 yayın hayatına ’merhaba’ dedi.
İzmir’de, merakla beklenen TV35 kanalı, yayın hayatına başladı. "Bizi izleyin haberiniz olsun" sloganıyla yayın hayatına ’merhaba’ diyen TV35, TÜRKSAT uydusu, D Smart, Turkcell TV / Apple TV gibi yayın platformlarının yanında karasalda da izleyiciler tarafından takip edilebilecek. Kanalda, siyasetten spora, kültür sanattan ekonomiye kadar bir çok programın izleyiciyle buluşacağı ifade edilirken, kanalda, İzmir basınının önemli isimleri de görev almaya başladı.

"Televizyon yayıncılığı anlamında ciddi bir boşluk var"
TV35 Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Umutoğulları, "Mart 2009’da Ege Postası ile başlayan yolculuğumuz TV35 ile devam edecek. İzmir’de şu an televizyon yayıncılığı anlamında ciddi bir boşluk var. İzmir bunu hak etmiyor. Temiz bir ekran, ilkeli yayıncılık ve objektif habercilikle bu boşluğu hakkı ile dolduracağımıza inanıyoruz. Bunun yanı sıra oluşturduğumuz deneyimli kadroyla spordan kültür ve sanata, sağlıktan siyasete, magazinden kent gündemine kadar geniş bir yelpazede birbirinden etkili programlarla her gün İzmirlilerin evine konuk olacağız. Her yaştan her meslekten seyirci TV35’te kendine dair kendisi, yakın çevresi ülkeyi ilgilendiren pek çok konudan haberdar olacak" dedi.
TV35’in frekansları ise şöyle;
Türksat 4A Frekans : 11824 Polarizasyon: Vertical (V) Symbol Rate: 8000 FEC:3/4

TV35 yayın hayatına başladı

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