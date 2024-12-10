TVekstra, Deloitte Teknoloji Fast 50 listesine girdi!

TVekstra, Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı'nda yer alarak büyük bir başarıya imza attı. TVekstra Kurucu Ortağı ve CEO’su Merve Eraslanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Deloitte Teknoloji Fast 50 listesine girmek bizim için hem gurur verici hem de motivasyon kaynağı. Bu başarı, dijital televizyon teknolojileri alanındaki yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımımızın bir sonucu. Global ölçekte daha geniş bir etki yaratma ve uluslararası arenada güçlü bir oyuncu olma hedefimizi gururla taşıyoruz.”

Kurucu Ortak Murat Atay ise, “Bu listeye girmek, TVekstra ekibinin azmi ve vizyonunun bir yansımasıdır. Yenilikçi çözümlerimizle sektörde fark yaratmaya ve dijital televizyon teknolojilerinde liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz,” dedi.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı, şirketlerin son üç yıldaki gelir büyüme oranlarına dayanarak yapılan bir değerlendirme sonucunda hazırlanıyor. Bu listeye giren şirketler, ulusal ve uluslararası tanınırlık kazanma ve yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı yakalıyor.

TVekstra’nın bu başarıya ulaşmasında, inovasyon odaklı projeleri ve dijital televizyon teknolojilerinde sunduğu öncü çözümler etkili oldu. Şirket, önümüzdeki dönemde de büyümesini hızlandırarak Türkiye'nin teknoloji sektöründeki global temsilcilerinden biri olmaya devam etmeyi hedefliyor.

Bu başarı, TVekstra’nın sektördeki liderliğini pekiştirirken, önümüzdeki yıl Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı küresel HbbTV etkinliği için de güçlü bir zemin hazırlıyor. TVekstra, bu prestijli organizasyonla, yenilikçi vizyonunu uluslararası alanda daha geniş kitlelere tanıtmayı ve dijital televizyon teknolojilerinde global oyuncularla iş birliği fırsatlarını artırmayı hedefliyor. Global açılım stratejisi doğrultusunda atılan bu adımlar, Türkiye’nin teknoloji sahnesindeki yükselişine katkı sağlamaya devam edecek.

TVekstra, dijital televizyon teknolojileri ve adreslenebilir TV reklamcılığı alanında yenilikçi çözümler sunan, sektöre öncülük eden bir teknoloji şirketidir. Küresel yayıncıların envanterlerini etkili bir şekilde gelirleştirmelerine olanak tanıyan TVekstra, geliştirdiği ileri düzey yazılım ve platformlarla kullanıcı deneyimini zenginleştirirken reklamverenlere televizyon reklamcılığının geleceğine uygun erişilebilir fırsatlar sağlamaktadır. Türkiye merkezli operasyonlarıyla sektördeki yenilikçi vizyonunu uluslararası alana taşıyan şirket, iş ortaklarına özel çözümler sunarak dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmaktadır.