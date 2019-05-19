TVHB Başkan Eroğlu, veteriner hekim Beyazıt'a yapılan saldırıyı kınadı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- TÜRK Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, geçen hafta Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde serbest çalışan veteriner hekim Ali İskender Beyazıt'a yapılan saldırıyı kınadı. Eroğlu, şiddete karşı acil önlemlerin alınmasını istedi.

Geçen hafta, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde serbest çalışan veteriner hekim Ali İskender Beyazıt'ın, ilaç ve tedavi masraflarını yüksek bulan bir hayvan sahibinin saldırısına uğraması nedeniyle TVHB Başkanı Ali Eroğlu kınama mesajı yayınladı. Mesajında Ali Eroğlu, son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin, insan ve hayvan sağılığının korunmasında önemli bir sorumluluğu bulunan veteriner hekimleri de olumsuz etkilediğini belirtti. Veteriner hekimlerin de sağlık meslek gruplarının bir parçası olduğunu, özellikle saha çalışmaları sırasında tehlike ve tehdit altında görev yapmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Başkan Eroğlu, “Meslektaşlarımız, bulaşıcı hastalık tehlikesi, at, köpek, sığır gibi hayvanların yarattığı olası saldırılar yetmiyormuş gibi, bir de hayvan sahiplerinin saldırısına maruz kalıyorlar” diye konuştu.

Saldırıyı kınadıklarını belirten Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin ülkenin hayvan sağlığını korumak, hayvancılığını geliştirmek, gıda güvenliğini sağlamak ve zoonotik hastalıklarla mücadele ederek halk sağlığını korumak için özveriyle çalıştıklarına vurguladı. Ali Eroğlu, “Amacı sadece topluma hizmet etmek olan meslektaşlarımıza yapılan saldırılar, bizleri son derece üzmektedir. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve Merkez Konseyi olarak yanında olduğumuzu kamuoyuna bildirmek istiyoruz. Bu kabul edilemez saldırıların bir an önce önlenmesi, tekrarlarının yaşanmaması için saldırganların hukuki zeminde hak ettikleri cezaya çarptırılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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