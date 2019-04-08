HABER

TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu: Sokak hayvanları sorunu çözülmeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:47 | Son Güncelleme

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Eroğlu, sokak hayvanları kavramının iyi analiz edilerek konuya hayvan hakları ve hayvan refahı açısından bakılması gerektiğini söyledi.

TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu: Sokak hayvanları sorunu çözülmeli

ANKARA, (DHA) - TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Eroğlu, sokak hayvanları kavramının iyi analiz edilerek konuya hayvan hakları ve hayvan refahı açısından bakılması gerektiğini söyledi.
TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, 'Dünya Sokak Hayvanları Günü' nedeniyle açıklama yaptı. Eroğlu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun yetersizliği ve uygulamadaki eksikleri nedeniyle Türkiye’nin hala sokak hayvanları sorunu ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Eroğlu, kanunda yapılması düşünülen değişikliklerin, ilgili paydaşların katılımı ile ve bilimsel çerçevede yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. Başkan Eroğlu, sokak hayvanları kavramının iyi analiz edilerek konuya hayvan hakları ve hayvan refahı açısından bakılması gerektiğini dile getirdi. Gelişmiş ülkelerde sokak hayvanları sorunu bulunmadığına dikkat çeken Ali Eroğlu, Türkiye’de ise hayvanları yaşamın bir parçası olarak gören yaklaşım ile hayvanları bir tehdit olarak gören yaklaşım nedeniyle sorunun çözülemediğini savundu.
İKİ FARKLI YAKLAŞIM ÇÖZÜMÜ ENGELLİYOR
İki farklı yaklaşımın, hem insanları, hem sokaklarda yaşayan köpeklerin korunması için doğru çözümler ortaya koymayı engellediğini kaydeden Eroğlu, “Aslında 5199 sayılı kanun, sokak köpeklerinin kontrolü ve korunması ile ilgili ciddi hükümler içeriyor. Ancak, kanunun alt yapısı kurulmadan, plansız ve programsız şekilde uygulanıyor olması hem hayvan, hem insan refahını tehdit etmektedir. Kanunun yayımlanmasından bugüne uzun yıllar geçtiği halde; organizasyon ve bütçe eksikliği, yeterli sayıda veteriner hekim ve yardımcı personel istihdam edilmemesi gibi çeşitli nedenlerden ötürü hala çoğu ilçe ve belde belediyesi hayvan bakımevi kuramamıştır. Hayvanseverlerin iyi niyetli çalışmaları da yetersiz kalmaktadır. Kırsal alanda ise konu tamamen sahipsizdir” dedi.
YASAL VE YAPISAL DÜZENLEME ŞART
Sokak hayvanları sorunun ortadan kaldırılması için mevcut kanunda yapılması gereken değişikliklere de değinen Ali Eroğlu, sorunun, bilimin ve aklın rehberliğinde hareket edilerek, istismarlardan uzak bir anlayış ile kararlı bir şekilde uygulamaya konulacak orta vadeli bir programla çözülebileceğinin altını çizdi. Zaman kaybetmeden, yasal ve yapısal düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerektiğini kaydeden Ali Eroğlu, devlet kurumlarının, veteriner hekimlerin ve hayvansever örgütlerin el ele vererek soruna çözüm bulmasının mümkün olduğunu ifade etti. Başkan Eroğlu, TVHB Merkez Konseyi ve bağlı 56 veteriner hekimleri odasının bu konuda da üzerine düşen görevi ve desteği vermeye hazır olduğunun bilinmesini istediklerini sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI

TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu: Sokak hayvanları sorunu çözülmeliTVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu: Sokak hayvanları sorunu çözülmeli

Rusya'dan ilginç tank testi! Mermi yerine bakın ne koydular Rusya'dan ilginç tank testi! Mermi yerine bakın ne koydular
Cinsel istismarda ilk 5 gün uyarısı: 100 vakanın 10’u tespit edilebiliyorCinsel istismarda ilk 5 gün uyarısı: 100 vakanın 10’u tespit edilebiliyor
İkinci kez Türkiye Şampiyonu olduİkinci kez Türkiye Şampiyonu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Savaştan kaçmıştı! 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın Edirne'ye geliyorlar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.