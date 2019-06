TVHB’den “Dünya Gıda Güvenliği Günü” açıklaması

"Her yıl ortalama 600 milyon gıda zehirlenmesi vakası yaşanıyor"

Her bireyin güvenli, besleyici ve yeterli besin maddelerine erişiminin temel hak olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, “Dünya Sağlık Örgütü’nün, gıda kaynaklı hastalıkların tahmini global yıkımı ile ilgili yayınladığı rapora göre, dünyada her yıl ortalama 600 milyon kişide kimyasallar, bakteri, virüs, parazit ve toksin gibi maddelerle bulaşan gıdaların tüketilmesi sonucunda gıda zehirlenmesi vakası yaşanmakta olup, yeryüzündeki her 10 kişiden birisinin tehlikeyle bulaşık gıda tüketmek zorunda kalması dolayısı ile tıbbi tedaviye ihtiyaç duyar hale geldiği görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, gıda güvenliğine duyulan ihtiyacın ancak gıda zehirlenmesinin ortaya çıkmasından sonra toplum tarafından öneminin anlaşıldığını söylediği açıklamada, güvenli olmayan gıdaların, mide bağırsak enfeksiyonlarından başlayarak, kansere kadar varan 200’den fazla hastalığa neden olabileceğinin altını çizdi.

Yeterli beslenemeyen çocuklarda gelişim bozukluğu

Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından hazırlanan rapora göre, dünyada 821 milyon kişinin kronik aç olduğunu ve temiz su bulamadığını hatırlatan Eroğlu, “Başka bir tespitle 1.5 milyar insan günde 1 dolarla geçinmekte ve bunun üçte biri çocuk. Özellikle 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 22’sinde, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle gelişme bozuklukları yaşandığı kaydedilmekte, ölenlerin sayısı yüz binlerle ifade edilmektedir” ifadelerini kaydetti.