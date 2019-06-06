TVHB’den “Dünya Gıda Güvenliği Günü” açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Dünya Gıda Güvenliği Gününün, hakça bölüşmeye, açlığa, sağlıklı, insanca bir yaşama ve ileri veteriner hekimlik uygulamalarına pozitif katkılarının olmasını temenni ediyorum” dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler’in (BM) 24 Aralık 2018’de almış olduğu karar ile 7 Haziran tarihini “Dünya Gıda Güvenliği Günü” olarak ilan ettiğini belirten Eroğlu, Dünya Gıda Güvenliği Günü’nün bu yıl “Gıda Güvenliği, Herkesin Sorumluluğu” teması ile kutlanacağı bilgisini verdi.

Eroğlu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliği çerçevesinde, “Dünya Gıda Güvenliği Günü” etkinliklerinin, gelecek yıllarda da sürdürülebilirlik çerçevesinde düzenlenmesi konusunda tavsiyede bulunulduğunu kaydetti.

Dünya Gıda Güvenliği Günü kapsamında; gıda kaynaklı biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelere dikkat çekildiğini vurgulayan Eroğlu, gıda kaynaklı risklerin tespit edilmesi, önlenmesi ve yönetilmesine olan ihtiyacın, gıda güvencesinin temini, ekonomik refah, tarım, pazara erişim, turizm ile sürdürülebilir kalkınma konularının tartışılmasının hedeflendiğini vurguladı.

"Her yıl ortalama 600 milyon gıda zehirlenmesi vakası yaşanıyor"

Her bireyin güvenli, besleyici ve yeterli besin maddelerine erişiminin temel hak olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, “Dünya Sağlık Örgütü’nün, gıda kaynaklı hastalıkların tahmini global yıkımı ile ilgili yayınladığı rapora göre, dünyada her yıl ortalama 600 milyon kişide kimyasallar, bakteri, virüs, parazit ve toksin gibi maddelerle bulaşan gıdaların tüketilmesi sonucunda gıda zehirlenmesi vakası yaşanmakta olup, yeryüzündeki her 10 kişiden birisinin tehlikeyle bulaşık gıda tüketmek zorunda kalması dolayısı ile tıbbi tedaviye ihtiyaç duyar hale geldiği görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, gıda güvenliğine duyulan ihtiyacın ancak gıda zehirlenmesinin ortaya çıkmasından sonra toplum tarafından öneminin anlaşıldığını söylediği açıklamada, güvenli olmayan gıdaların, mide bağırsak enfeksiyonlarından başlayarak, kansere kadar varan 200’den fazla hastalığa neden olabileceğinin altını çizdi. Yeterli beslenemeyen çocuklarda gelişim bozukluğu

Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından hazırlanan rapora göre, dünyada 821 milyon kişinin kronik aç olduğunu ve temiz su bulamadığını hatırlatan Eroğlu, “Başka bir tespitle 1.5 milyar insan günde 1 dolarla geçinmekte ve bunun üçte biri çocuk. Özellikle 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 22’sinde, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle gelişme bozuklukları yaşandığı kaydedilmekte, ölenlerin sayısı yüz binlerle ifade edilmektedir” ifadelerini kaydetti.