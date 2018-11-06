TV+'ın spor ağı S Sport2 ile genişliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin yükselen televizyon platformu TV+, Saran Group ile iş birliğini geliştiriyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu TV+ sporun en iyilerini sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

İngiltere Premier Lig, Bundesliga ve NBA gibi kendi alanlarının en iyi organizasyonlarının resmi yayıncısı olan TV+, spor kanalları ağına bir yenisini daha katıyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran bir araya gelerek Türk spor izleyicisini daha fazla ve farklı “premium” içeriklerle buluşturacak olan S Sport2’yi, TV+’da hayata geçirme kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, şunları kaydetti:

“Dünyanın en iyi spor müsabakalarını ve sporcularını Türk sporseverler ile buluşturmak için yaptığımız yatırımlar devam ediyor. Yeni kanalımız için de Türkiye’nin küresel markalarından biri olan Turkcell ile iş birliği içinde olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyoruz. S Sport’un ardından zengin içerikli bir spor kanalının daha kurulması grubumuz için büyük önem taşıyor. Futboldan basketbola, tenisten voleybola kadar çok geniş bir yelpazede yayın yapacak olan yeni kanalımızın, Türkiye'de spor sevgisinin yerleşmesinde önemli katkılarının olacağına inanıyoruz. Saran Group olarak yeni kanalımız ile de çok yüksek bir izlenme potansiyeli hedeflediğimizi belirtmek isterim. Çıkılan uzun yolculuklarda en zor ve kritik aşamanın ilk adım olduğunu biliyoruz. Bu kanalımızı devreye alırken de ilk adımı Turkcell gibi ülkemizin küresel nitelikteki en önemli markalarından biri ile attığımız için büyük mutluluk duyuyoruz.”