HABER

TV+'ın spor ağı S Sport2 ile genişliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 17:09 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yükselen televizyon platformu TV+, Saran Group ile iş birliğini geliştiriyor - TV+’da yayınlanacak olan S Sport2 kanalında Bundesliga, Belçika Ligi, Portekiz Ligi, Hollanda Ligi, NCAA Basketbol, ATP250, WTA, Diamond Leauge, FIVB Voleyball, US Open, PGA Championship gibi içerikler ve daha fazlası izlenebilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin yükselen televizyon platformu TV+, Saran Group ile iş birliğini geliştiriyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu TV+ sporun en iyilerini sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

İngiltere Premier Lig, Bundesliga ve NBA gibi kendi alanlarının en iyi organizasyonlarının resmi yayıncısı olan TV+, spor kanalları ağına bir yenisini daha katıyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran bir araya gelerek Türk spor izleyicisini daha fazla ve farklı “premium” içeriklerle buluşturacak olan S Sport2’yi, TV+’da hayata geçirme kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, şunları kaydetti:

“Dünyanın en iyi spor müsabakalarını ve sporcularını Türk sporseverler ile buluşturmak için yaptığımız yatırımlar devam ediyor. Yeni kanalımız için de Türkiye’nin küresel markalarından biri olan Turkcell ile iş birliği içinde olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyoruz. S Sport’un ardından zengin içerikli bir spor kanalının daha kurulması grubumuz için büyük önem taşıyor. Futboldan basketbola, tenisten voleybola kadar çok geniş bir yelpazede yayın yapacak olan yeni kanalımızın, Türkiye'de spor sevgisinin yerleşmesinde önemli katkılarının olacağına inanıyoruz. Saran Group olarak yeni kanalımız ile de çok yüksek bir izlenme potansiyeli hedeflediğimizi belirtmek isterim. Çıkılan uzun yolculuklarda en zor ve kritik aşamanın ilk adım olduğunu biliyoruz. Bu kanalımızı devreye alırken de ilk adımı Turkcell gibi ülkemizin küresel nitelikteki en önemli markalarından biri ile attığımız için büyük mutluluk duyuyoruz.”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da Turkcell’in TURKSPORU’nun en büyük destekçisi olduğunu belirterek, “Tabii ki bu desteğe spor izleyicilerini de dahil etmek gerekiyor. En iyilerin buluşma noktası TV+’ta, dünyanın en iyi spor organizasyonlarını sporseverlerle buluşturuyoruz. Son bir yılda müşterilerimiz, mobil cihazlarından spor müsabakalarını izlemeyi alışkanlık haline getirdi. Türkiye’de spor yayıncılığının en güçlü markalarından olan Saran Holding ile yaptığımız iş birlikleriyle spor içeriğimizi daha da zenginleştiriyoruz. Dünyanın en iyi sporcuları, TV+’ta yüksek görüntü kalitesi ile izleyicilerle buluşuyor. Artık sporseverler, daha fazla organizasyonu yeni nesil izleme alışkanlığı ile yani TV+ ayrıcalığıyla takip etmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

TV+’da yayınlanacak olan S Sport2 kanalında Bundesliga, Belçika Ligi, Portekiz Ligi, Hollanda Ligi, NCAA Basketbol, ATP250, WTA, Diamond Leauge, FIVB Voleyball, US Open, PGA Championship gibi içerikler ve daha fazlası izlenebilecek.

Türkiye’nin Premium Spor Kanalı S Sport2, dünyaca ünlü spor organizasyonlarını izleyicilere sunmaya ve spor sevgisini daha geniş kitlelere ulaştırma amacıyla geri sayıma başladı.

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...
Bolu Valisi, görevine başladıBolu Valisi, görevine başladı
Küçükçekmece'deki kadın cinayeti davasıKüçükçekmece'deki kadın cinayeti davası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saran Group Turkcell tv

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Esad dünyasını kararttı! Tek umudu Türkiye

Esad dünyasını kararttı! Tek umudu Türkiye

Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi

FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi

Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5. hafta geride kaldı! İşte tüm yaşananlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5. hafta geride kaldı! İşte tüm yaşananlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.