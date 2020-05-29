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TweetDeck'e darbe: Twitter'da tweet'ler artık daha planlı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2020 10:41 | Son Güncelleme

Twitter, tweet planlama özelliğini bünyesine kattı. Bir süredir Tweetdeck üzerinde bulunan tweet planlama özelliği, Twitter'ın yeni duyurusu ile birlikte Twitter'a eklendi. Peki Twitter'da tweet planlama nasıl yapılır?

TweetDeck'e darbe: Twitter'da tweet'ler artık daha planlı!

Twitter kullanıcılar bazen istedikleri tarihte ve istedikleri saatte tweet atmak isteyebiliyor. Ancak Twitter üzerinden bunu yapabilmenin herhangi bir yolu yok. Twitter'ın daha önce bünyesine kattığı TweetDeck uygulaması ise, Twitter kullanıcılarının bu konuda imdadına yetişiyordu. TweetDeck, kullanıcıların istedikleri saatlere tweet planlamasına imkan tanıyordu. Fakat Twitter yeni duyurusu ile birlikte, bünyesine kattığı TweetDeck'e darbe indirdi. Twitter, tweet planlama özelliğini sitesine ekledi.

TWİTTER'A TWEET PLANLAMA ÖZELLİĞİ GELDİ

Twitter, kendi Twitter hesabı üzerinden (Twitterception) yaptığı paylaşım ile tweet planlama özelliğini platforma entegre ettiğini duyurdu. Twitter'ın yeni özelliği sayesinde kullanıcılar, tweetlerini önceden planlayarak istedikleri tarihte ve saatte paylaşabilecek. Bunu yapmak ise oldukça kolay.

TWEET PLANLAMA NASIL YAPILIR?

  • Twitter'daki tweet atma penceresine gelin.
  • Pencerenin altında yer alan, üzerinde bir saat ikonu bulunan simgeye tıklayın.
  • Ardından çıkan pencerede tweet'i paylaşmak istediğiniz tarihi ve saati seçin.
  • İşte hepsi bu kadar.
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