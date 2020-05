TweetDeck'e darbe: Twitter'da tweet'ler artık daha planlı!

Twitter kullanıcılar bazen istedikleri tarihte ve istedikleri saatte tweet atmak isteyebiliyor. Ancak Twitter üzerinden bunu yapabilmenin herhangi bir yolu yok. Twitter'ın daha önce bünyesine kattığı TweetDeck uygulaması ise, Twitter kullanıcılarının bu konuda imdadına yetişiyordu. TweetDeck, kullanıcıların istedikleri saatlere tweet planlamasına imkan tanıyordu. Fakat Twitter yeni duyurusu ile birlikte, bünyesine kattığı TweetDeck'e darbe indirdi. Twitter, tweet planlama özelliğini sitesine ekledi.

Twitter, kendi Twitter hesabı üzerinden (Twitterception) yaptığı paylaşım ile tweet planlama özelliğini platforma entegre ettiğini duyurdu. Twitter'ın yeni özelliği sayesinde kullanıcılar, tweetlerini önceden planlayarak istedikleri tarihte ve saatte paylaşabilecek. Bunu yapmak ise oldukça kolay.

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal