Tweetlerine uyarı işareti konması Trump'ı kızdırdı

Trump sosyal medya platformu üzerinden "Twitter 2020 Başkanlık Seçimi’ne müdahale ediyor" dedi.Twitter’ın iki mesajına uyarı işareti koyması ABD Başkanı Donald Trump’ı kızdırdı. "@Twitter şu anda 2020 Başkanlık Seçimi’ne müdahale ediyor" diyen Trump "Twitter özgür ifadeyi tamamen boğuyor ve ben Başkan olarak bunun olmasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Trump ile Twitter arasında kriz yaratan tweetler, ABD'de 3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak seçimlerde mektup yoluyla verilen oylara ilişkindi.

Trump tweetlerinde California eyaletinde Demokrat Vali Gavin Newsom'un vatandaşlara oy pusulası göndermesinin hileye yol açacağını savundu.

Trump "Posta kutuları soyulacak, oyların sahtesi yapılacak, hatta yasadışı olarak basılacak ve sahte imzalar atılacak. California Valisi oyları milyonlarca insana gönderiyor, eyalette oturan herkese, kim olurlarsa olsunlar ya da oraya nasıl gelmiş olurlarsa olsunlar, herkes bir tane alacak. Profesyoneller birçoğu daha önce oy vermeyi bile düşünmemiş tüm bu insanlara nasıl ve kim için oy vereceklerini söyleyecek. Bu hileli bir seçim olacak. Olamaz!" ifadelerini kullanmıştı: