TWENTE FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! UEFA Avrupa Konferans Ligi Twente Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Twente Fenerbahçe maçı canlı olarak yayınlanacak. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Hollanda ekibi ile oynadığı ilk karşılaşmadan 5-1 galip gelerek avantaj sağlamayı başaran İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler De Grolsch Veste stadından üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Twente Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı sporseverler tarafından internette araştırılıyor. İşte, Twente Fenerbahçe maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

TWENTE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Twente Fenerbahçe maçı bugün (31 Ağustos 2023 Perşembe) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, 30 bin 205 seyirci kapasiteli De Grolsch Veste'te oynanacak.

TWENTE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

TWENTE FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Twente muhtemel 11'i: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Bruns, M. Rots, Kjolo, Steijn, D. Rots, Taha, Naci, Ugalde

Fenerbahçe muhtemel 11'i: İrfan Can Eğribayat, Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, İrfan Can Kahveci, Kent (Tadic), Dzeko (Umut)

KADIOĞLU KADRODA Yok

Twente ile yapılan ilk karşılaşma sonrası kalça kasında yırtık tespit edilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin maç kadrosunda bulunmayacak.

Sarı-lacivertlilerde hafta başı bireysel antrenman yapan Samet Akaydın, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Luan Peres'in ise kadroda yer alması bekleniyor.