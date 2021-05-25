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Twitch 350’den fazla kanal etiketi ekliyor

25.05.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitch, daha kapsayıcı akışlar için bazı adımlar atıyor. Canlı yayın hizmeti, cinsiyet ve cinsel yönelim, etnik köken, yetenekler ve gazilik durumuyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli toplulukları yansıtan 350’den fazla kanal etiketi ekliyor.

Twitch 350’den fazla kanal etiketi ekliyor

Twitch, kullanıcıların akışlarını yayınlayabilecekleri, video akışlarını izleyebilecekleri ve video oyunları hakkında konuşabilecekleri San Francisco merkezli sosyal video tabanlı bir platform. Bununla birlikte, öncelikle video oyunlarıyla ilgili olmasına rağmen, Twitch'in uygulaması bunun ötesine geçmiş durumda.

Platform kendisini daha da geliştirecek özellikler ekliyor. Artık platformda sadece konuşmak istediğiniz toplulukla tam olarak eşleşen akışları bulmak için bir etiket aramanız gerekecek. Etiketler önümüzdeki hafta piyasaya sunulacak.

Twitch, etiketleri topluluğun yanında geliştirmek için GLAAD ve AbleGamers gibi kuruluşlarla birlikte çalıştığını söyledi. Site, UserVoice önerilerini de kabul edecek ve en popüler önerileri her hafta gözden geçirerek daha sonra onları ekleyecek. Twitch, platformundaki trollerin etiketleri kötüye kullanarak yayıncıları taciz edebileceğinin de farkında. Bunu yapanlar şirketin nefretle mücadele politikası uyarınca cezalandırılacak.

Etiketler platformu daha sempatik hale getirebilir. Eleştirmenler, örneğin Twitch’in nefret ve tacizi engellemek için ılımlılık araçlarına yatırım yapması gerektiğini savundu. Bu son hareket, izleyicilerin dost canlısı akışlar aramasına yardımcı olabilir. Ayrıca daha genel kategoriler altında toplanmak zorunda kalan toplulukları teşvik edebilir.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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