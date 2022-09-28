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Twitch çöktü mü? 28 Eylül Twitch canlı yayın neden çalışmıyor?

28.09.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı görüntü akışı platformu olan Twitch'te bazı sorunlar meydana geldi. 28 Eylül akşam saatleri itibarıyla kullanıcılar, canlı yayınlara geçememeye başladı. Peki Twitch çöktü mü? Twitch canlı yayın neden çalışmıyor? İşte detaylar...

Twitch çöktü mü? 28 Eylül Twitch canlı yayın neden çalışmıyor?

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitch'te bazı aksaklıklar yaşanıyor. Konuyla alakalı Twitch tarafından resmi açıklamalar peş peşe geldi. Peki Twitch çöktü mü? Twitch canlı yayın neden çalışmıyor? İşte detaylar...

TWITCH ÇÖKTÜ MÜ?

Twitch canlı yayın tarafında sorunlar meydana geldi. Konuyla alakalı Twitter'dan, Twitch kullanıcılarına açıklama yapıldı. Açıklamada, Twitch ekibinin sorunla ilgilendiği belirtildi.

İşte o açıklama:

"Bazı kullanıcıların canlı yayına geçmesini engelleyen bir sorunu araştırıyoruz. Sabrınız için teşekkürler..."

"Güncelleme:
Araştırmaya devam ediyoruz. Şu anda sorun, bazı kullanıcıların canlı yayına geçmesini ve satın alma işlemlerinin tamamlanmasını engellemektir. Raporlarınız için teşekkür ederiz!"

"Güncelleme: Ekiplerimiz sorunları araştırmaya devam ediyor.

Şu anda, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli hizmetler etkilenmektedir:
Bazı içerik oluşturucular yayına giremiyor ve satın alma işlemleri tamamlanamıyor."

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Twitch
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