Twitch fenomeni Miafitz Gözde Demiral'den Fenerbahçe başkanı hakkında paylaşım yaptı! "Ali Koç'un forvet almaması..."

Sosyal medya platformlarından biri olan Twitch'de yayınladığı videolar ile kendi takipçi kitlesini oluşturan Miafitz Gözde Demiral, Fenerbahçe başkanı Ali Koç hakkında yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Twitch fenomeni Gözde Demiral, Ali Koç hakkında şu paylaşımda bulundu: "Ali Koç'un forvet almaması hayatımdaki en büyük sorunlardan biri haline geldi."

GÖZDE DEMİRAL MIAFITZ KİMDİR?

1998 doğumlu Gözde Demiral (MiaFitz) 24 yaşındadır. Aslen İzmirlidir. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nü tamamladı. Twitch platformunda yaptığı yayınlar sayesinde adını duyurdu. Tiyatro geçmişi bulunuyor.

2018'de gerçekleştirilen "Oyunun Yıldızları" ödül töreninde, adaylardan birisi olan MiaFitz 'Yılın Kadın Yayıncısı' ödülünü aldı. 2019'da Exatlon Challenge'ın yarışmacı kadrosunda yer aldı.

