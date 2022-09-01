MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Twitch fenomeni Miafitz Gözde Demiral'den Fenerbahçe başkanı hakkında paylaşım yaptı! "Ali Koç'un forvet almaması..."

Twitch fenomeni Miafitz Gözde Demiral'den Fenerbahçe başkanı hakkında paylaşım yaptı! "Ali Koç'un forvet almaması..."

01.09.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitch fenomeni Miafitz Gözde Demiral'in Twitch, Instagram, Twitter gibi platformlarda binlerce takipçisi bulunuyor. Twitch'de yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Demirel, bu defa Twitter paylaşımıyla gündeme geldi.

Twitch fenomeni Miafitz Gözde Demiral'den Fenerbahçe başkanı hakkında paylaşım yaptı! "Ali Koç'un forvet almaması..."

Sosyal medya platformlarından biri olan Twitch'de yayınladığı videolar ile kendi takipçi kitlesini oluşturan Miafitz Gözde Demiral, Fenerbahçe başkanı Ali Koç hakkında yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Twitch Fenomeni Miafitz Gözde Demiral'den Fenerbahçe başkanına gönderme!

Twitch fenomeni Gözde Demiral, Ali Koç hakkında şu paylaşımda bulundu: "Ali Koç'un forvet almaması hayatımdaki en büyük sorunlardan biri haline geldi."

Twitch Fenomeni Miafitz gözde Demiral'den Fenerbahçe başkanına gönderme!

GÖZDE DEMİRAL MIAFITZ KİMDİR?

1998 doğumlu Gözde Demiral (MiaFitz) 24 yaşındadır. Aslen İzmirlidir. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nü tamamladı. Twitch platformunda yaptığı yayınlar sayesinde adını duyurdu. Tiyatro geçmişi bulunuyor.

Twitch Fenomeni Miafitz Gözde Demiral'den Fenerbahçe başkanına gönderme!

2018'de gerçekleştirilen "Oyunun Yıldızları" ödül töreninde, adaylardan birisi olan MiaFitz 'Yılın Kadın Yayıncısı' ödülünü aldı. 2019'da Exatlon Challenge'ın yarışmacı kadrosunda yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gülşen hakkında flaş karar! O talep reddedildiGülşen hakkında flaş karar! O talep reddedildi
Tatlıses'in oğluyla ilgili mesajını canlı yayında okudu! "Beni İdo kurtardı"Tatlıses'in oğluyla ilgili mesajını canlı yayında okudu! "Beni İdo kurtardı"
Fenomen Merve Yalçın iç çamaşırlı poz verdi!Fenomen Merve Yalçın iç çamaşırlı poz verdi!
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç gözde demiral sosyal medya yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Faizsiz, geri ödemesiz 250 bin lira verilecek!

Faizsiz, geri ödemesiz 250 bin lira verilecek!

SGK harekete geçti! Tamamından vazgeçiliyor… Nakdi düzenli sosyal yardım alanlar dikkat!

SGK harekete geçti! Tamamından vazgeçiliyor… Nakdi düzenli sosyal yardım alanlar dikkat!

ASELSAN üretti! İlk bakışta ne olduğu anlaşılmıyor

ASELSAN üretti! İlk bakışta ne olduğu anlaşılmıyor

Erdoğan'dan öğretmen atama töreninde sert çıkış: 'Bırakın artık boykotu, nedir bunlar!'

Erdoğan'dan öğretmen atama töreninde sert çıkış: 'Bırakın artık boykotu, nedir bunlar!'

Arda Güler çılgınlığı! 29 milyon euro...

Arda Güler çılgınlığı! 29 milyon euro...

İlginizi Çekebilir

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.