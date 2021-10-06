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"Twitch hack'lendi" iddiası! 125 GB'lık dosya sızdırıldı

06.10.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon'un oyun odaklı canlı görüntü akışı platformu Twitch'in hack'lendiği iddiası ortaya atıldı. İddialara göre, kaynak kodları, kullanıcı hesapları ve yayıncı gelirleri gibi birçok önemli verinin bulunduğu 125 GB'lık bir dosya internete sızdırıldı.

"Twitch hack'lendi" iddiası! 125 GB'lık dosya sızdırıldı

Twitch, özellikle oyunseverlerin yakından tanıdığı platformlardan biri. Ülkemizde de birçok yayıncının kullandığı Twitch, bu kez endişe yaratan bir iddia ile sarsıldı.

TWITCH HACK'LENDİ Mİ?

İddialara göre Twitch hack'lendi ve büyük bir veri sızıntısı yaşandı. Sızıntıya dair 125 GB'lık bir dosya internette paylaşıldı.

Dosyada uygulama kaynak kodları, son 3 yılda yayıncılara yapılan ödeme bilgileri ve Amazon'un henüz tanıtmadığı Steam'e rakip "Vapor" kod adlı platformu ve daha fazlası hakkında önemli bilgilerin yer aldığı öne sürülüyor.

Şu anda birçok insanın sızdırılan verileri incelediği bildiriliyor.

TWITCH SAHİPLERİNE ÖNEMLİ TAVSİYE

Herhangi bir veri ihlalinde olduğu gibi, hesap sahiplerine ekstra koruma için şifrelerini değiştirmeleri ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmeleri tavsiye ediliyor.

Saldırının arkasında olduğunu iddia eden anonim kişi, bunun sızıntının ilk kısmı olduğunu söylüyor. Bu, daha fazlasının olabileceğini gösteriyor.

Twitch üzerinde mikrofon yalayarak para kazanıyorTwitch üzerinde mikrofon yalayarak para kazanıyor

Twitch konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Twitch'in ihlalden haberdar olduğu ancak şirketin henüz kullanıcılarını bilgilendirmediği söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon
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