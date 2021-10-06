HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. "Twitch hack'lendi" iddiası! 125 GB'lık dosya sızdırıldı (Twitch'den açıklama geldi)

"Twitch hack'lendi" iddiası! 125 GB'lık dosya sızdırıldı (Twitch'den açıklama geldi)

06.10.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon'un oyun odaklı canlı görüntü akışı platformu Twitch'in hack'lendiği iddiası ortaya atıldı. İddialara göre, kaynak kodları, kullanıcı hesapları ve yayıncı gelirleri gibi birçok önemli verinin bulunduğu 125 GB'lık bir dosya internete sızdırıldı. Twitch ise iddialara yönelik açıklama yaptı.

"Twitch hack'lendi" iddiası! 125 GB'lık dosya sızdırıldı (Twitch'den açıklama geldi)

Twitch, özellikle oyunseverlerin yakından tanıdığı platformlardan biri. Ülkemizde de birçok yayıncının kullandığı Twitch, bu kez endişe yaratan bir iddia ile sarsıldı.

TWITCH HACK'LENDİ Mİ?

İddialara göre Twitch hack'lendi ve büyük bir veri sızıntısı yaşandı. Sızıntıya dair 125 GB'lık bir dosya internette paylaşıldı.

Dosyada uygulama kaynak kodları, son 3 yılda yayıncılara yapılan ödeme bilgileri ve Amazon'un henüz tanıtmadığı Steam'e rakip "Vapor" kod adlı platformu ve daha fazlası hakkında önemli bilgilerin yer aldığı öne sürülüyor.

Söz konusu sızıntı, bazı yayınlara göre Twitch kullanıcılarının şifresini veya kişisel bilgilerini içermiyor gibi görünüyor, ancak bu bilgilerin sızıntının bir parçası olarak elde edilmediği anlamına gelmiyor.

Şu anda birçok insanın sızdırılan verileri incelediği bildiriliyor.

Bazı Twitch yayıncılarının aldıkları ödemeleri gösteren tablolar ise sosyal medyaya düşmüş durumda.

TWITCH HESABI OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYE

Herhangi bir veri ihlalinde olduğu gibi, hesap sahiplerine ekstra koruma için şifrelerini değiştirmeleri ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmeleri tavsiye ediliyor.

Saldırının arkasında olduğunu iddia eden anonim kişi, bunun sızıntının ilk kısmı olduğunu söylüyor. Bu, daha fazlasının olabileceğini gösteriyor.

Twitch üzerinde mikrofon yalayarak para kazanıyorTwitch üzerinde mikrofon yalayarak para kazanıyor

TWITCH'DEN AÇIKLAMA

Twitch, sızıntı iddiasının ortaya çıkmasından saatler sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bir sızıntı yaşandığını doğruladı ve ekipçe çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Twitch paylaşımında, "Bir sızıntının gerçekleştiğini doğrulayabiliriz. Ekiplerimiz bunun boyutunu anlamak için çalışıyor. Ek bilgiler mevcut olduğu anda topluluğa bildireceğiz. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktıRus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı
Fren yerine gaza basınca... Ölümden saniyelerle kurtuldu!Fren yerine gaza basınca... Ölümden saniyelerle kurtuldu!
Dikkat çeken sonuç! En fazla Türkiye endişeliDikkat çeken sonuç! En fazla Türkiye endişeli
Anahtar Kelimeler:
Amazon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Iraklı kayıp Sally’nin son görüntüleri ortaya çıktı

Iraklı kayıp Sally’nin son görüntüleri ortaya çıktı

Ülkede en az 20 ölü, 300'den fazla yaralı

Ülkede en az 20 ölü, 300'den fazla yaralı

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.