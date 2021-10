"Twitch hack'lendi" iddiası! 125 GB'lık dosya sızdırıldı (Twitch'den açıklama geldi)

Twitch, özellikle oyunseverlerin yakından tanıdığı platformlardan biri. Ülkemizde de birçok yayıncının kullandığı Twitch, bu kez endişe yaratan bir iddia ile sarsıldı.

İddialara göre Twitch hack'lendi ve büyük bir veri sızıntısı yaşandı. Sızıntıya dair 125 GB'lık bir dosya internette paylaşıldı.

Dosyada uygulama kaynak kodları, son 3 yılda yayıncılara yapılan ödeme bilgileri ve Amazon'un henüz tanıtmadığı Steam'e rakip "Vapor" kod adlı platformu ve daha fazlası hakkında önemli bilgilerin yer aldığı öne sürülüyor.

Söz konusu sızıntı, bazı yayınlara göre Twitch kullanıcılarının şifresini veya kişisel bilgilerini içermiyor gibi görünüyor, ancak bu bilgilerin sızıntının bir parçası olarak elde edilmediği anlamına gelmiyor.

Şu anda birçok insanın sızdırılan verileri incelediği bildiriliyor.

Bazı Twitch yayıncılarının aldıkları ödemeleri gösteren tablolar ise sosyal medyaya düşmüş durumda.

Herhangi bir veri ihlalinde olduğu gibi, hesap sahiplerine ekstra koruma için şifrelerini değiştirmeleri ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmeleri tavsiye ediliyor.

Saldırının arkasında olduğunu iddia eden anonim kişi, bunun sızıntının ilk kısmı olduğunu söylüyor. Bu, daha fazlasının olabileceğini gösteriyor.

Twitch, sızıntı iddiasının ortaya çıkmasından saatler sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bir sızıntı yaşandığını doğruladı ve ekipçe çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.