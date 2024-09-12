Twitch isimli canlı yayın kanalında ünlü olan Jahrein, eşinin kız kardeşi hakkında ahlaksız söylemlerde bulundu

Sosyal medya geçtiğimiz gün mide bulandıran bir olayla çalkalandı. Twitch isimli canlı yayın platformunda ünlü olan yayıncı Jahrein isimli Ahmet Sonuç, karısının kız kardeşi hakkında yaptığı ahlaksız sohbet tepki topladı.

KARISINA BİLE SAYGISI YOK

İlk önce "Hanımın kardeşi neyim oluyor lan?" diye sordu ardından utanç dolu o sözleri etti: "Baldız olsa çoktan ..."

Canlı yayında yaptığı bu söylemlerin ardından sosyal medya o video ile çalkalandı. Videoyu izleyenler iğrenç sohbete dayanamadı. İşte videonun altına gelen o yorumlardan bazıları;

Diğer sosyal medya ünlüleri de olaya tepkisiz kalmadı. Hatta aralarından bir tanesi öyle bir iddiada bulundu ki...

Başka bir internet ünlüsü olan Miranda: "Arkadaşlar dün Ahmet'in kendi çocuğuyla bile ilgili garip fantezileri olduğunu öğrenince bana yaptığı muhabbetleri yadırgamadım. Bu haber kanalı onun bir videosunu paylaşmıştı ve 12 saat geçmeden avukatları tarafından erişim engeli getirmiş korkak. Linki buraya bırakıyorum olabildiğince kişinin görmesini sağlayın. Bunlar hiç sağlıklı muhabbetler değil..."