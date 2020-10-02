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Twitch lisanslı güncel müzikle seyircileri coşturacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Amazon’un oyun temalı canlı yayın servisi Twitch, içerik üreticilerinin müzik lisansları nedeniyle telif sorunu yaşamaması için önemli bir adım atıyor.

Twitch lisanslı güncel müzikle seyircileri coşturacak

İçerik üreticileri için artık Twitch lisanslı müzikler sunacak. Böylece içerik üreticileri videolarında kullandıkları müzik eserleri için telif ödemek veya lisansız müzik kullandıkları için ceza davalarıyla karşılaşmak zorunda kalmayacaklar.

Henüz beta aşamasında olan bu serviste çok fazla müzik seçeneği bulunmuyor. Ancak YouTube ile büyük rekabet içindeki Twitch’in, telifsiz müzik eserleri sunması için büyük talep vardı. Soundtracks by Twitch ismiyle betaya başlayan programın çok daha gelişmiş, YouTube için yıllardır uygulanıyor.

Çok popüler olup büyük reklam gelirleri elde etmeye başladığından beri Twitch’teki sayısız kanala, telifsiz müzik kullandıkları için sayısız kapatma talebi gelmeye başlamıştı. Twitch içerik üreticileri için, ücretsiz fon müzikleri sunulsa da çoğu üretici daha popüler, daha güncel şarkıları kullanmak istiyordu.

POPÜLER ŞARKILAR TWİTCH'E GELECEK

Soundtracks by Twitch uygulamasıyla popüler müzik üreticilerinin şarkılarını da Twitch kanallarında kullanmak mümkün olacak. Bunun karşılığında ise müzik üreticileri, kanalın elde ettiği gelirden küçük bir komisyon alacak gibi görünüyor.

Şimdilik hangi müzisyenlerin eserlerinin bu programa dahil olacağı belli değil. Ancak müzik yapım şirketleri belli oldu:  Alpha Pup, Anjunabeats, Chillhop, DistroKid, EMPIRE, Future Classic, Monstercat, Nuclear Blast, SoundCloud ve United Masters.

Peki siz Twitch yayınlarını takip ediyor musunuz? Twitch bu hamlesiyle YouTube’dan daha popüler bir servise dönüşebilir mi?

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