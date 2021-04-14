Twitch: Ludwig Ahgren 31 gün aralıksız yaptığı yayınla Twitch'te abonelik rekorunu kırdı

Twitch izleyicileri onu yemek yerken, oyun oynarken, hatta kırmızı spor araba görünümündeki yatağında uyurken seyretti.

Ludwig Ahgren, canlı yayın platformu Twitch'te aralıksız 31 gün üst üste yayın yaparak, sitenin en çok aboneye sahip kullanıcısı oldu.

Ahgren, 282 binden fazla abone sayısına ulaşarak bu alanda dünya rekoru kırdı.

25 yaşındaki oyuncunun abone sayısı hala hızla yükseliyor.

Twitch'te 269 bin 154 abone ile daha önce bu rekoru kıran oyuncu ise "Ninja" lakaplı Tyler Blevins.

Twitter'da paylaştığı mesaj ile Ludwig'i kutlayan "Ninja", "Rekorlar kırılmak içindir" dedi.

https://twitter.com/Ninja/status/1382069702986506241

Video oyunları internet sitesi Kotaku, Ahgren'in başarısını "rekorun hası" olarak niteledi.

En yüksek üçüncü abone sayısı olan oyuncu, 114 bin 387 ile Ludwig ve Ninja'nın bir hayli gerisinde kaldı.

Amazon'un 2014'te satın aldığı Twitch platformu, farklı kademelerde ücretli abonelikler sunuyor.

Aboneliklerden gelen paranın bir kısmı Twitch'e, bir kısmı da içerik üreticisine gidiyor. Ludwig'in kazancı ise bilinmiyor.