Twitch, son yıllarda internet dünyasının ilgi çeken sosyal medya sitelerinden biri olmayı başardı. Peki, herkesin merak ettiği Twitch nedir,Twitch para kazanma imkanı sunar mı? İşte Twitch hakkında tüm merak edilenler! Twitch Nedir? Twitch Üzerinden Nasıl Para Kazanılır? Dünyada milyonlarca insan internet üzerinden kazanç sağlıyor. Bu da doğal olarak insanları internetten para kazanmanın yollarını araştırmaya itiyor. Günümüz dünyasında çok cazip görünen bu yöntem meraklıları tarafından çok ilgi görüyor. Özellikle internette ve haliyle sosyal medyada çok fazla vakit geçiren kişiler bu durumu bir kazanca çevirmenin peşinde. Başarılı olanların da yoğunlukta olduğu göz önünde bulundurulunca internetten para kazanmaya olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Hele de yöntemler bu kadar çokken… İşte bu yöntemlerden biri de Twitch kullanmak. Peki Twitch nedir? Twitch; Twitter, Facebook, Instagram, Youtube gibi sosyal medya sitelerinden bir tanesidir. Bundan 9 yıl önce kurulan Twitch, canlı yayın platformu olarak kullanılır. Muhabbet ederek insanları canlı yayında tutabilecek kişiler için ideal bir sitedir. Özellikle bilgisayar oyunu oynayan kişilerin yayın yaptığı bir yerdir. Popülerliğini günden güne arttıran bu platformun günlük ziyaretçi sayısı 40 milyonu bulabiliyor. Bilgisayar, tablet, telefon gibi herhangi bir cihazdan Twitch giriş sayfasına gelerek giriş yapabilir ve istediğiniz türde yayın yaparak para kazanmaya başlayabilirsiniz. Güzel bir sohbet ortamı kurarak gelen bağışlar ve abonelikler sayesinde para kazanabilirsiniz.

İzleyiciler sizin paylaştığınız videoları beğenirse size bağışta bulunabilir ve çeşitli kademelerde abone olabilir. Bu sayede siz de Twitch platformu üzerinden para kazanabilirsiniz. Bunun yanında marka sponsorlukları ile de kazanç sağlamanız mümkün. Belli bir kitleye hitap etmeyi ve tanınmayı başarabilirseniz sponsor anlaşmaları yapabilir ve düzenli bir gelir elde edebilirsiniz. Twitch ortaklığı kurarak kazanç sağlamak isterseniz en az 5000 aboneye sahip olmanız gerekir. Bir izleyici kitlesi oluşturabilirseniz bu çok uzak bir hayal değildir. Bu sayıyı geçtikten sonra Twitch’e bir ortaklık teklifinde bulunabilir ve “subscriber” butonunu aldıktan sonra para kazanmaya devam edebilirsiniz. Tabii bunlar için günlük en az 4-5 saat harcayarak Twitch’te büyük bir izlenme sayısına ulaşmanız gerekir. Sıkı bir çalışma sergileyeceğiniz platformda ün kazanırsanız aylık otuz bin ile üç yüz bin arasında değişen kazançlara sahip olma şansınız yüksek. Evet, bu sayılar hayal değil. Aksine işinize odaklanır ve emek harcarsanız sizin de ulaşabileceğiniz kazanç seviyeleridir. Bunun için önce karar vermeli daha sonra da bu işe başlamalısınız.

Twitch Ne Zaman ve Nasıl Kuruldu? Canlı yayın platformu olan ve öncelikle video oyunu odaklı olarak düşünülen Twitch 2011’in Haziran ayında Justin.tv’nin de kurucuları olan Justin Kan ve Emmett Shear tarafından insanların hayatında büyük öneme sahip olacak şekilde kurulmuştur. Eş zamanlı izlenme için tasarlanan platform en çok abonesi olanlar listesinde yerini alıyor. Başlarda video oyunu, spor, müzik ve yemek sunumu gibi kategorileri bulunan platform gün geçtikçe bünyesine yeni kategoriler eklemiştir. Twitch Nasıl Kullanılır? Twitch platformunu kullanabilmek için öncelikle uygulamayı indirmeniz gerekir. Daha sonra üye olarak istenen bilgiler doğru bir şekilde girilmelidir. Üye olduktan sonraki adım istediğiniz kategorilere göre twitch yayıncılarını takip etmektir. Özellikle bir isim arıyorsanız istediğiniz yayıncının kullanıcı adını arama çubuğuna yazarak sayfasına gidebilir ve karşınıza çıkan üç abonelikten birini seçerek abone olabilirsiniz. Bu sayede hem Twitch yayınlarını izleyebilir hem de kendi adınıza tecrübe sahibi olabilirsiniz. Abone olduğunuz yayıncılara destek olmak isterseniz bağış atabilirsiniz. Ayrıca yayıncının okumasını istediğiniz bir şey varsa bağışla beraber yazıp gönderebilirsiniz.