Twitch'ten Donald Trump'a 'süresiz' yasak!

Joe Biden'ın oval ofisteki başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Beyaz Saray'dan ayrılan Donald Trump, görevinden ayrılmadan önce sosyal medya platformlarının kısıtlamaları ve yasaklamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Bunun en büyük nedeni ABD Kongre Binası'na yapılan saldırılar sonrası Donald Trump'ın şiddeti teşvik eden söylemleriydi. Twitter, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya platformlarının yanında Amazon'un sahibi olduğu Twitch platformu da Donald Trump'ın hesabını devre dışı bırakmıştı. Fakat bir Twitch sözcüsü, Trump için daha kötü bir haber verdi.

TWİTCH DONALD TRUMP'I SÜRESİZ YASAKLADI

The Verge'ın haberine göre, Twitch sözcüsü gönderdiği bir e-postada "Şiddeti daha fazla kışkırtma riski devam ettiği için Başkan Trump'ın Twitch kanalını süresiz olarak askıya aldık" dedi. Twitch'in nefret dolu davranışları, tacizi veya şiddeti teşvik etmeyi yasaklayan kuralları olduğunu söyleyen sözcü, ''Başkanın açıklamaları, harekete geçme çağrıları olarak yorumlanmaya devam ediyor ve bu eylemi, toplumumuza ve genel halka zarar verme potansiyelini ortadan kaldırmak için yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.