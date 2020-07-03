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Twitch yayıncısı Byron ''Reckful'' Bernstein hayatını kaybetti!

OYUN HABERLERİ  | 03.07.2020 09:33 | Son Güncelleme

Reckful nick'iyle tanınan ünlü Twitch yayıncısı Byron Bernstein, hayatını kaybetti. World of Warcraft ile arası oldukça iyi olan Reckful henüz 31 yaşındaydı. Peki Byron ''Reckful'' Bernstein neden öldü?

Twitch yayıncısı Byron ''Reckful'' Bernstein hayatını kaybetti!

Reckful ismi Twitch'e zaman ayıran oyuncuların yakinen tanıdığı bir isim. Dünyanın en popüler World of Warcraft oyuncularından biri olarak kabul edilen Reckful, World of Warcraft dünyasındaki maceralarını Twitch üzerinden yayınlıyordu. Bu da onu Twitch'in en ünlü isimlerinden biri yapıyordu. Ancak tam ismi Bryon Bernstein olan Reckful'dan çok kötü bir haber geldi.

RECKFUL HAYATA VEDA ETTİ

Byron ''Reckful'' Bernstein, henüz 31 yaşında hayatını kaybetti. Yetkililer, Reckful'un ölüm sebebinin intihar olduğunu düşünüyor. İlk başta birçok insan gibi bizim de inanamadığımız bu haber, onu takip eden herkesi derinden sarstı. Reckful'un takipçileri de şu an Twitch'te, Twitch usulüyle onun yasını tutmakta.

RIP Reckful Twitch

ON BİNLERCE KİŞİ İZLİYOR

Reckful takipçileri, onun World of Warcraft ve Hearthstone tekrar yayınlarını izleyerek yasını tutmaya başladı. Reckful'un Twitch'te bulunan yayın tekrarları halihazırda binlerce kişi tarafından izlenmeye başlanmış durumda. Byron Bernsetin'ın kesin ölüm nedeninin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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