Twitch yayıncısı Marsthales tehdit edildiğini itiraf etti! “Kızınız para karşılığında özel bölgelerini gösteriyor”

10 yıllık geçmişi olmasına rağmen özellikle oyun oynayan yayıncıların platformu olarak anılan Twitch, diğer sosyal medya uygulamaları gibi fenomenlere sahip. Uygulama içinde canlı yayın özelliği sayesinde izleyicileriyle buluşan Twitch yayıncıları hem iletişim kuruyor hem de para kazanıyor. Twitch yayıncıları son dönemde tehdit edildiklerini belirten paylaşımlar yapıyorlar.

KİŞİSEL BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Daha önce Sezen Ünlü cinayeti hakkında yaptığı yorum ile tehditler alan Pqueen'in ev adresi ve telefon numarası paylaşılmıştı. Benzer bir durum Marsthales adıyla bilinen Mars Baykal’ın da başına geldi. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada olayları anlatan Marsthales, birilerinin kendisinin ve ailesinin numaralarını, adreslerini ve TC kimlik numaralarını paylaştıklarını ve ailesini arayıp tehdit edeceklerini söyledi.



