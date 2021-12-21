Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Twitch yayıncısı Marsthales tehdit edildiğini itiraf etti! “Kızınız para karşılığında özel bölgelerini gösteriyor”

Twitch yayıncısı Marsthales tehdit edildiğini itiraf etti! “Kızınız para karşılığında özel bölgelerini gösteriyor”

21.12.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitch, son dönemde popüler olan sosyal medya uygulamalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Twitch yayıncıları da popüler olmaya başladı. Yayıncıların bazıları kişisel bilgilerine ulaşan kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit mesajları aldıklarını açıkladı. Twitch yayıncılarından Pqueen'in ardından Marsthales adıyla bilinen Mars Baykal da tehdit edildiğini söyledi.

Twitch yayıncısı Marsthales tehdit edildiğini itiraf etti! “Kızınız para karşılığında özel bölgelerini gösteriyor”

10 yıllık geçmişi olmasına rağmen özellikle oyun oynayan yayıncıların platformu olarak anılan Twitch, diğer sosyal medya uygulamaları gibi fenomenlere sahip. Uygulama içinde canlı yayın özelliği sayesinde izleyicileriyle buluşan Twitch yayıncıları hem iletişim kuruyor hem de para kazanıyor. Twitch yayıncıları son dönemde tehdit edildiklerini belirten paylaşımlar yapıyorlar.

OnlyFans’a geçtiğini duyuran Türk yayıncıya, Twitch fenomeni Şükrü Şentürk’ten destek geldiOnlyFans’a geçtiğini duyuran Türk yayıncıya, Twitch fenomeni Şükrü Şentürk’ten destek geldi

KİŞİSEL BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

twitet

Daha önce Sezen Ünlü cinayeti hakkında yaptığı yorum ile tehditler alan Pqueen'in ev adresi ve telefon numarası paylaşılmıştı. Benzer bir durum Marsthales adıyla bilinen Mars Baykal’ın da başına geldi. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada olayları anlatan Marsthales, birilerinin kendisinin ve ailesinin numaralarını, adreslerini ve TC kimlik numaralarını paylaştıklarını ve ailesini arayıp tehdit edeceklerini söyledi.

Yayınlarını izlemekten kendinizi alamayacağınız 10 kadın Twitch yayıncısıYayınlarını izlemekten kendinizi alamayacağınız 10 kadın Twitch yayıncısı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
20 Aralık reyting sonuçları! 20 Aralık reyting sonuçları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Makyajla bambaşka biri oldu! Değişimi herkesi şaşırttı

Makyajla bambaşka biri oldu! Değişimi herkesi şaşırttı

Yara izini göstermek için öyle bir paylaşım yaptı ki...

Yara izini göstermek için öyle bir paylaşım yaptı ki...

Dövmesiz halini paylaştı! Kimse tanıyamadı

Dövmesiz halini paylaştı! Kimse tanıyamadı

“Eski eşim ve yeni karısıyla aynı doğumhaneye düştüm”

“Eski eşim ve yeni karısıyla aynı doğumhaneye düştüm”

İlginizi Çekebilir

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Doğmamış kızına seslendi! “Annene benzemek için...”

Doğmamış kızına seslendi! “Annene benzemek için...”

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kalorifer peteklerine neden limon koyulur?

Kalorifer peteklerine neden limon koyulur?

Koronavirüsü bilmişti! İki ülkeye işaret etti

Koronavirüsü bilmişti! İki ülkeye işaret etti

Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.