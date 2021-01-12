Twitter 2020 ilk yarıyıl raporunu açıkladı

Türkiye başta gazeteciler ve medya kuruluşları olmak üzere hesap kapatma ve içerik silme taleplerinde ilk sıralarda yer almayı sürdürüyor.Twitter, 2020 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin Şeffaflık Raporunu yayınladı. 2012 yılından bu yana altı aylık dilimler halinde yayımlanan rapor, Twitter'a hükümetler ve hükümet dışı kaynaklardan gönderilen bilgi talepleri, yasal talepler, içerik sildirme ve hesap kapatma gibi talepleri içeriyor.

Dünya genelinde hükümetler ve soruşturma makamlarının Twitter'a gönderdiği bilgi taleplerinde yüzde 44'lük artış kaydedildi. Twitter'dan bilgi talebinde bulunan ülkelerin başını yüzde 27'lik oranla ABD ve yüzde 21'lik oranla Hindistan çekti. Dünya çapında Twitter'a iletilen bilgi taleplerinin yüzde 3'ünü oluşturan Türkiye ise sekizinci sırada yer aldı.

Rapora göre 2020 yılının ilk altı ayını kapsayan dönemde Türkiye'den Twitter'a toplam 347 bilgi talebi iletildi, Twitter'ın talebe karşılık verme oranı yüzde 0 oldu.

Türkiye içerik kaldırma taleplerinde dördüncü