HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Twitter 2020 ilk yarıyıl raporunu açıkladı

Twitter 2020 ilk yarıyıl raporunu açıkladı

12.01.2021 19:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Twitter 2020 ilk yarıyıl raporunu açıkladı

Twitter, 2020'nin ilk altı ayını kapsayan Şeffaflık Raporunu açıkladı.

Türkiye başta gazeteciler ve medya kuruluşları olmak üzere hesap kapatma ve içerik silme taleplerinde ilk sıralarda yer almayı sürdürüyor.Twitter, 2020 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin Şeffaflık Raporunu yayınladı. 2012 yılından bu yana altı aylık dilimler halinde yayımlanan rapor, Twitter'a hükümetler ve hükümet dışı kaynaklardan gönderilen bilgi talepleri, yasal talepler, içerik sildirme ve hesap kapatma gibi talepleri içeriyor.

Dünya genelinde hükümetler ve soruşturma makamlarının Twitter'a gönderdiği bilgi taleplerinde yüzde 44'lük artış kaydedildi. Twitter'dan bilgi talebinde bulunan ülkelerin başını yüzde 27'lik oranla ABD ve yüzde 21'lik oranla Hindistan çekti. Dünya çapında Twitter'a iletilen bilgi taleplerinin yüzde 3'ünü oluşturan Türkiye ise sekizinci sırada yer aldı.

Rapora göre 2020 yılının ilk altı ayını kapsayan dönemde Türkiye'den Twitter'a toplam 347 bilgi talebi iletildi, Twitter'ın talebe karşılık verme oranı yüzde 0 oldu.

Türkiye içerik kaldırma taleplerinde dördüncü

İçerik kaldırma taleplerinde bu yılın ilk altı ayında patlama yaşandı. Dünya çapında 42 bin 220 taleple Twitter'ın rapor tutmaya başladığı 2012 yılından bu yana en büyük hukuki başvuru sayısına ulaşıldı. Twitter'a ulaşan yasal taleplerin yüzde 96'sını sırasıyla Japonya, Rusya, Güney Afrika, Türkiye ve Hindistan'dan yapılan başvurular oluşturdu.

Twitter, bir önceki rapor dönemine kadar yasal taleplerde dünyada ilk sırada yer alan Türkiye'nin bu yıl dördüncü sıraya gerilediğini ve Türkiye'den gelen taleplerin dünya toplamının yüzde 10'unu oluşturduğunu belirtti.

Twitter istatistiklerine göre Türkiye'den 513'ü mahkeme kararı olmak üzere toplam 4 bin 325 yasal talep iletildi. Türkiye'den iletilen yasal taleplere karşılık verme oranı yüzde 33 oldu. 43 hesap askıya alınırken 148 tweet silindi.

Gazeteci hesaplarına kapatma talepleri

Twitter dünya çapında gazeteciler ve medya kuruluşlarına ait teyitli 158 hesapla ilgili 333 yasal talep geldiğini, bu taleplerin büyük çoğunluğunun 149 taleple Hindistan ve 142 taleple Türkiye'den iletildiğini bildirdi.

Twitter, Türkiye'den gazeteci ve medya kuruluşlarına ait teyitli hesaplar hakkındaki mahkeme kararlarına, basın özgürlüğünün korunmasına dair Türk kanunlarına tezat oluşturduğu gerekçesiyle hukuki çekince koyduğunu, ancak itirazlarından hiçbirinin kabul edilmediğini de kaydetti.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
İstanbul'da 'yağmur' trafiği! Yoğunluk yüzde 80İstanbul'da 'yağmur' trafiği! Yoğunluk yüzde 80
41 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 41?41 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 41?

En Çok Okunan Haberler

Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

12 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Ocak koronavirüs tablosu

İstanbul'da yağmur trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80

İstanbul'da 'yağmur' trafiği! Yoğunluk yüzde 80

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Elektrik kesintisi listesi 13 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

13 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.