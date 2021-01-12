Twitter 70 binden fazla "QAnon destekçisi" hesabı askıya aldı

Sosyal medya platformu Twitter, 8 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabına erişim engeli getirmesinin ardından Pazartesi günü de 70 binden fazla hesabı "QAnon komplo teorilerini paylaştığı" gerekçesiyle askıya aldı.

QAnon adı, bazı forumlarda ABD'de devlet, iş dünyası ve medya içerisinde satanist ve pedofillerden oluşan bir çete olduğu ve Trump'ın da bu çeteye karşı mücadele ettiği yönünde iddialar ortaya atan Q isimli bir internet kullanıcısı ile daha sonra bu teorileri destekleyen "bilgiler" paylaştığını öne süren anonim (anonymous) hesaplardan geliyor.

Twitter'dan yapılan açıklamada "Washington DC'de meydana gelen olayları ve zarar görme ihtimalinin artmasını göz önünde bulundurduğumuzda, daha önce QAnon içeriği paylaştığını tespit ettiğimiz binlerce hesabı cuma gününden itibaren kalıcı olarak askıya almaya başladık" ifadelerine yer verildi:

"Bu hesaplar zararlı QAnon bağlantılı içerikler paylaşıyor. Tümünün daha önce de bu komplo teorilerinin propagandasını yaptığı tespit edilmişti."