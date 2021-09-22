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Twitter, 809,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti

22.09.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, CEO Jack Dorsey'in de aralarında bulunduğu kişilerin yatırımcıları yanılttığı iddiasının yer aldığı davayı çözmek İçin 809,5 milyon dolar ödeme yapacak. Yatırımcılar, Twitter’ın şirketin yavaşlayan büyümesini maskelediğini iddia ediyor.

Twitter, 809,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Davacılar, Twitter uygulamasında 2015’in başlarında günlük aktif kullanıcıları izlendiğini, ancak yine de aylık aktif kullanıcı rakamlarının rapor edildiğini söyledi. Ancak günlük ölçümlerin sonuçları Twitter’ın sunduğu raporla tutmuyordu.

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Açılan davalar sonucunda “Twitter ve adı geçen diğer sanıklara karşı ileri sürülen tüm iddiaların, şirket veya herhangi bir davalı tarafından herhangi bir hata, yükümlülük veya suiistimal kabulü, tavizi veya bulgusu olmaksızın çözüldüğü” belirtildi. Twitter ve davada sanık olarak adlandırılan tüm kişiler, herhangi bir görevi kötüye kullandıklarını reddetti.

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TWITTER ANLAŞMA İLE DAVAYI KAPATIYOR

Davada, Twitter ve yöneticileri 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasasını ihlal etmekle suçlandı. Şirket söz konusu davayı anlaşmayla kapatmak için elindeki nakidi kullanmayı planlıyor. Şirket davanın kapanması için 800 milyon doların üzerinde bir para ödeyecek.

Kazanç raporunda şirket artık, ortalama para kazanılabilir günlük aktif kullanıcıları da raporlamaya başladı. İçerik oluşturucuların ve uygulamanın nasıl para kazandığına dair daha objektif ve doğru sonuçlar sunan günlük sistem davadan sonra da devam edecek.

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